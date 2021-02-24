Количество агроусадеб в Беларуси с 2006 года выросло в 86 раз

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число агроусадеб в Беларуси с 2006 года выросло в 86 раз, сообщила сегодня на пресс-конференции директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Агроэкотуризм - это своеобразный бренд Беларуси. У нас есть достижения, которыми мы можем гордиться. Например, в 2006 году существовало всего лишь чуть более 30 субъектов хозяйствования. На 1 января 2021 года их число составило 2936. То есть количество агроусадеб увеличилось в 86 раз. Цифры говорят сами за себя. Причем белорусские агроусадьбы отличаются друг от друга, у каждой есть своя изюминка", - сказала Ирина Воронович.

Она отметила, что предыдущий год был сложным для туристической отрасли в связи с пандемией. При этом сохранялся интерес к агроэкотуризму, отдыху на природе. "Это направление очень важно для развития внутреннего туризма в целом. Наша задача - поддерживать инициативных людей, желающих этим заниматься", - подчеркнула директор департамента.

Как сообщалось, указом №40 от 4 февраля 2021 года продлены до 2025 года существующие условия ведения хозяйственной деятельности в сфере агроэкотуризма, включая льготное кредитование в ОАО "Белагропромбанк" в размере до 2 тыс. базовых величин под 5% годовых на срок до 5 лет. Владельцы бизнеса также получили право оказывать услуги на территории двух агроэкоусадеб. Данные меры были приняты в целях улучшения занятости и условий жизни граждан в сельской местности, совершенствования сельской инфраструктуры.-0-