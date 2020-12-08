Количество батутных травм среди детей значительно снизилось

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество батутных травм, а также травм, связанных с катанием на тюбингах, среди детей значительно снизилось, сообщил журналистам врач-травматолог-ортопед приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Снижение уровня травматизма он связывает с профилактикой. "Заметно снизился травматизм при катании на тюбингах. Заметил интересную тенденцию: после наших бесед, выступлений, публикаций количество батутных травм стало значительно меньше", - сказал Андрей Ярошевич.

"Если раньше и в зимний, и летний период за неделю мы встречали 10-15 детей, то сейчас с такой травмой обращаются 5-6. Это, я считаю, результат нашего общего взаимодействия", - добавил он.

Вместе с тем, заметил травматолог-ортопед, зимние травмы чаще связаны с падением на гололеде. Травмируются при этом, как правило, верхние и нижние конечности. Это связано с тем, что при падении человек старается опереться на руку или неловко падает и подворачивает ногу.-0-