Количество лесных пожаров в Брестской области в этом году уменьшилось втрое

19 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году более чем в три раза уменьшилось количество лесных пожаров по сравнению с 2020-м, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель руководителя по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.

В юго-западном регионе в этом году зарегистрировали 113 лесных пожаров на площади 167,5 га. За такой же период в 2020-м произошло 359 возгораний на 2351,6 га. "В основном снижение связано с погодными условиями. Но лесная охрана не стоит на месте, развивается и приобретает новую технику. Например, в этом году наши лесхозы приобрели 14 пожарных автомобилей и один ЗКТ (цистерну)", - сказал Илья Шпак.

Специалистам помогают следить за обстановкой в лесах видеокамеры, установленные на мачтах. Девять камер в прошлом году приобрели Брестский, Ляховичский, Телеханский и Полесский лесхозы. Теперь вся территория лесного фонда Брестской области покрыта видеонаблюдением. Всего работают 122 камеры.

Некоторые используют более высокотехнологичное оборудование. Барановичский лесхоз в этом году установил две камеры, работающие по автоматизированной системе видеонаблюдения "Лесной страж", которая самостоятельно распознает места возгораний. В прошлом году схожей системой обзавелся Полесский лесхоз. "В Брестской области это один из самых непростых лесхозов с точки зрения пожароопасности. Там находятся Ольманские болота, местность труднодоступная. Если возгорание вовремя не заметить, огонь может пройти по большой площади. Например, в прошлом году в Полесском лесхозе было 20 пожаров на 133,6 га, а в этом - 8 пожаров на 6,5 га", - обратил внимание Илья Шпак.-0-