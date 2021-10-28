Количество ожидающих въезда в ЕС грузовиков с начала недели снизилось на 26%

Фото из архива
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество грузового транспорта, ожидающего въезда в Евросоюз, снизилось на 26% с начала недели, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
За прошедшие сутки сопредельные пункты пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности только на 71%, пропустив на свою территорию 2877 из 4006 грузовиков.
Меньше всего большегрузов - 300 из 500 - въехали в Евросоюз через литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог").
На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-