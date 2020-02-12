Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 9,5% - Конюк

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в 2019 году снизилось на 9,5%. Такую информацию сегодня озвучил журналистам генеральный прокурор Александр Конюк перед итоговой коллегией ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Также отмечается уменьшение количества убийств, разбоев и грабежей. Вместе с тем нас беспокоит, что увеличилось количество погибших от преступлений. На этом прокуратуре и всей правоохранительной системе необходимо акцентировать особое внимание", - сказал Александр Конюк.

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