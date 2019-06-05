Коллектив белорусских и сибирских ученых стал лауреатом премии им. академика Коптюга

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллектив белорусских и сибирских ученых стал лауреатом премии имени академика Валентина Коптюга 2019 года за цикл работ "Новые катализаторы для синтеза хиральных гетероциклических соединений с высоким фармацевтическим потенциалом на основе природных монотерпеноидов". Такое решение принято на заседании Президиума Сибирского отделения Российской академии наук, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

Данная премия присуждается белорусским и российским исследователям за достижение выдающихся результатов при выполнении совместных научных исследований по межгосударственным программам, а также за совместные научные труды, научные открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики. От белорусской стороны лауреатами стали сотрудники Института химии новых материалов НАН - академик Владимир Агабеков, кандидат химических наук Александр Сидоренко и Анна Кравцова. С российской стороны премия присуждена сотрудникам Новосибирского института органической химии им. Н.Н.Ворожцова Сибирского отделения РАН - доктору химических наук Нариману Салахутдинову, доктору химических наук Константину Волчо, кандидатам химических наук Ирине Ильиной и Олегу Ардашову.

В результате сотрудничества исследовательских групп сибирских и белорусских ученых разработаны новые катализаторы и подходы к высокоселективному синтезу биологически активных веществ на основе возобновляемых природных соединений. Полученные результаты открывают новые возможности для целенаправленного получения новых биологически активных веществ, необходимых для фармацевтической промышленности, базируясь при этом на доступном в Беларуси и России сырье. Результаты исследований опубликованы в международных журналах.

Премия имени академика Валентина Коптюга, выдающегося ученого, вице-президента Российской академии наук, председателя Сибирского отделения РАН, иностранного члена НАН Беларуси, присуждается ежегодно с 1999 года, президиумами НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН поочередно. В текущем году конкурс проведен Сибирским отделением РАН.-0-