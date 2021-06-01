Коллектив белорусских и сибирских ученых стал лауреатом премии имени академика Коптюга

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллектив белорусских и сибирских ученых стал лауреатом премии имени академика Валентина Коптюга 2021 года за цикл работ "Методы, технологии и инструментальные средства интеллектуальной поддержки принятия решений по развитию энергетики России и Беларуси с учетом требований энергетической и экологической безопасности". Такое решение принято Президиумом Сибирского отделения Российской академии наук, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

От белорусской стороны лауреатами стали ученые из Института энергетики НАН: заведующий лабораторией "Энергобезопасность" Александр Михалевич, заведующая сектором "Экономика энергетики" Татьяна Зорина и научный сотрудник Сергей Александрович.

С российской стороны премия присуждена представителям Института систем энергетики им. Л.А.Мелентьева Сибирского отделения РАН: заведующей отделом "Системы искусственного интеллекта в энергетике" Людмиле Массель, заведующей лабораторией "Энергоснабжение децентрализованных потребителей" Ирине Ивановой, старшему научному сотруднику отдела "Системы искусственного интеллекта в энергетике" Алексею Массель.

Премия имени академика Валентина Коптюга, выдающегося ученого, вице-президента Российской академии наук, председателя Сибирского отделения РАН, иностранного члена НАН Беларуси, присуждается белорусским и российским исследователям за достижение выдающихся результатов при выполнении совместных научных исследований по межгосударственным программам, а также за совместные научные труды, научные открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики. Данная премия присуждается ежегодно, начиная с 1999 года, президиумами НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН поочередно. В текущем году конкурс проведен Сибирским отделением РАН.-0-