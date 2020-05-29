Коллектив белорусских и сибирских ученых стал лауреатом премии имени Коптюга

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллектив белорусских и сибирских ученых стал лауреатом премии имени академика Валентина Коптюга 2020 года за цикл работ "Управление в ресурсосберегающих технологиях наследованием свойств и обеспечением качества материалов и поверхностей изделий". Такое решение принято 29 мая на заседании Президиума НАН Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

От белорусской стороны лауреатами стали первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, академик, доктор технических наук, профессор Сергей Чижик, заместитель заведующего лабораторией нанопроцессов и технологий Института тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАН Татьяна Кузнецова, генеральный директор ОАО "НПО Центр" Владимир Бородавко, директор Института прикладной физики НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор Михаил Хейфец, начальник сектора научно-технических программ и проектов ОАО "НПО Центр" Николай Грецкий.

Фундаментальные результаты работы сибирских и белорусских ученых нашли широкое применение при проектировании, производстве и эксплуатации высоконагруженного оборудования для добычи твердых полезных ископаемых на севере Сибири и переработке минерального сырья в Беларуси (ОАО "НПО Центр" НАН Беларуси).

Кроме того, они использованы при эксплуатации, обслуживании и ремонте большегрузной карьерной техники и горно-шахтного оборудования в Кузбассе, для производства приборов и разработки методик анализа структур материалов и поверхностей в Беларуси и России, а также проектировании нанотехнологий, материалов и изделий медицинского и специального назначения.

Премия имени академика Валентина Коптюга (1931-1997), выдающегося ученого, вице-президента Российской академии наук, председателя Сибирского отделения РАН, иностранного члена НАН Беларуси, присуждается белорусским и российским исследователям за достижение выдающихся результатов при выполнении совместных научных исследований по межгосударственным программам, а также за совместные научные труды, научные открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики.

Данная премия присуждается ежегодно, начиная с 1999 года, Президиумами НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН поочередно. В текущем году конкурс проведен НАН Беларуси.-0-