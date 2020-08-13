Коллектив "Витебскдрева" выступает за мирное развитие страны

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудовой коллектив ОАО "Витебскдрев" выступает за мирное развитие страны, заявил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Юрий Дойлин.

Юрий Дойлин подчеркнул, что благодаря поддержке государства предприятие не только сохранилось, но и работает сегодня в совершенно иных условиях. "Та производственная база, с которой мы вошли в эпоху суверенной Беларуси, уже не позволяла выпускать конкурентную продукцию. Если бы не было принято решение о модернизации нашего завода, то сегодня такое предприятие могло бы и не существовать", - отметил он.

"Мы получили возможность перевооружиться, сохранить трудовой коллектив и начать работать по-новому, с перспективами развития. Это дорогого стоит. Мы хотим все это сохранить и приумножить для будущих поколений, поэтому наш выбор понятен: это стабильность и порядок в стране, мирное развитие суверенной Беларуси", - заявил гендиректор.

"Витебскдрев" начал свою историю с небольшого производства, основанного в 1927 году. В настоящее время ОАО является одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий в Беларуси.-0-