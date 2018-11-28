Коллекция Музея землеведения БГУ пополнится экспонатами ледникового периода

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальными экспонатами ледникового периода пополнится коллекция Музея землеведения Белгосуниверситета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.
Подлинные образцы мамонтовой фауны на безвозмездной основе передаст вузу белорусская компания по поиску и реализации редких экспонатов "Северное сияние 222". Вручение уникального подарка состоится 29 ноября на географическом факультете БГУ.
В числе экспонатов останки животных, обнаруженные на севере России. Это черепа мамонта, шерстистого носорога и овцебыка, челюсть пещерного медведя, кости диких лошадей и бизона. Эти животные населяли территорию от юга Европы до российского острова Врангеля и существовали в тундростепи, где для них были наиболее благоприятные условия обитания. Исчезновение млекопитающих связано с изменением климатических условий и стремительно возрастающим воздействием древнего человека на дикую природу.
Предметы ледникового периода являются достаточно редкими для Беларуси. "Возможные останки перекрыты толстым слоем ледниковых отложений и в настоящее время их практически невозможно извлечь. Всего на территории нашей страны известно около 200 раскопок мамонтов, пять из которых обнаружены на площадках Минска. Почти целый скелет южного слона раскопали в 2006 году при строительстве станции метро "Уручье". Он был передан в Зоологический музей биологического факультета БГУ", - рассказали в вузе.
Новые же уникальные экспонаты смогут увидеть все посетители Музея землеведения БГУ. При этом находки будут использоваться в образовательном процессе вуза при подготовке геологов по курсу палеонтологии.-0-
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