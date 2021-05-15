Команда БГУ победила в международной олимпиаде по аналитической экономике и прогнозированию

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда экономического факультета БГУ "Полный дефолт" одержала победу в международной олимпиаде по аналитической экономике и прогнозированию. Состязание завершилось 14 мая на базе университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

Второго места удостоена команда Санкт-Петербургского государственного экономического университета "Дети рынка", третье - заняла сборная Российского технологического университета "Могучие рейнджеры". Специальной номинацией жюри "За креативное мышление и творческий подход" отмечены студенты Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина и Армянского государственного экономического университета.

Всего в финальном поединке боролись 14 команд из Беларуси, России и Армении. Будущим экономистам с использованием компьютера необходимо было решить задачи по прогнозированию, оптимизации, моделированию экономических процессов и маркетинговой аналитике, а также представить результаты выполнения исследовательского проекта, подготовленного в рамках заочного тура. Выступления команд оценивали по уровню точности ответов, аргументированности выводов, качеству представленной презентации.

Победители и участники олимпиады получили призы и памятные подарки от БГУ.

Международная олимпиада по аналитической экономике и прогнозированию проводится в седьмой раз и направлена на стимулирование интереса студентов к изучению экономических дисциплин, поддержку талантливой молодежи и развитие у нее творческих способностей.

Организатором мероприятия выступил экономический факультет БГУ.-0-