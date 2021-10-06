Команда БГУ завоевала серебро на чемпионате мира по программированию

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда ФПМИ БГУ стала серебряным призером на чемпионате мира по программированию среди студентов (ICPС). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Интрига одного из самых статусных состязаний в области IT разрешилась в Москве. В состав сборной БГУ вошли выпускники Егор Дубовик, Федор Коробейников и четверокурсник Александр Керножицкий. Они решили 11 задач из 15 предложенных. Серебряная медаль стала колоссальным прорывом белорусов. Последняя награда чемпионата мира ими была завоевана в 2013 году. К слову, ребята из БГУ вошли в четверку серебряных призеров, среди которых также были студенты из Вроцлавского университета (Польша), Кембриджского университета (Великобритания), Бухарестского университета (Румыния). Тренерами сборной БГУ выступили заведующий кафедрой дискретной математики и алгоритмики ФПМИ Владимир Котов и старший преподаватель кафедры вычислительной математики Алексей Толстиков", - рассказали в пресс-службе.

По правилам ICPС в финале разыгрывалось 12 призовых мест: по четыре золотых, серебряных и бронзовых медалей. Абсолютное первенство завоевала команда Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского (Россия). Золотыми призерами признаны также студенты Сеульского национального университета (Южная Корея), Университета ИТМО и Московского физико-технического института (Россия). Бронза на счету команд Харьковского национального университета радиоэлектроники (Украина), Иллинойского университета в Урбане-Шампейне (США), Высшей школы экономики (Россия) и Массачусетского технологического института (США).

Всего в Москве соревновались 117 команд из 63 стран мира. Особенностью московского финала стало увеличение количества заданий до 15, на каждую команду было выделено для этого по три компьютера. Ранее предлагалось около 12 задач и один компьютер.

Чемпионат мира по программированию среди студентов является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года Ассоциацией вычислительной техники ACM в три этапа. В 2020 году финал ICPC был перенесен из-за пандемии. Белорусские команды начали свое участие в чемпионате мира по программированию среди студентов в 1995 году. За всю историю участия в чемпионате в копилке БГУ имеются золотая медаль (2004, Чехия), бронза (2008, Канада) и две серебряных награды (2012, Польша и 2013, Россия).

Следующий финал ICPC, который состоится в Бангладеш, запланирован на ноябрь 2022 года.-0-