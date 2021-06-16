Командно-штабные учения с участием войск территориальной обороны пройдут в Гродненской области

16 июня, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Командно-штабные учения с участием войск территориальной обороны пройдут в ближайшее время в Гродненской области. Они продолжат серию учений, которые уже прошли в Могилевской области и сейчас проходят в Брестской области. Об этом сообщил журналистам министр обороны Виктор Хренин по итогам встречи по вопросам территориальной обороны, которая прошла с участием главы государства в Шкловском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, одной из важных задач для территориальной обороны является повышение обученности, слаженности действий войск. Для этого в 2020 году было проведено 50 мероприятий, в этом - уже 37. В числе наиболее знаковых мероприятий министр назвал проверку готовности войск территориальной обороны Могилевской области, когда были сформированы одновременно 3 штаба районов, мобилизованы 3 батальона. "Завтра начинаются командно-штабные учения с территориальной обороной в Брестской области, где сформирован штаб зоны Брестской области и штаб одного района, два батальона и одна стрелковая рота территориальных войск. С 17 июня они приступят к активной фазе выполнения задач учения", - сказал Виктор Хренин.

"В ближайшем будущем такой же комплекс мероприятий ждет Гродненскую область", - добавил он. Также значимым мероприятием подготовки Вооруженных Сил будет учение "Запад-2021" в сентябре этого года, где планируется задействовать и войска территориальной обороны.-0-