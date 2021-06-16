Лукашенко: только всенародная оборона способна дать настоящий отпор противникам

16 июня, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Только всенародная оборона способна дать настоящий отпор врагу и деструктивным силам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече по вопросам территориальной обороны в Шкловском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"За прошедший год мы на себе ощутили, как деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которые шли с Запада, влияли на мировоззрение наших людей и толкали некоторых из них фактически на предательство собственного народа. Всегда необходимо давать такой отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы. И на это способна только всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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