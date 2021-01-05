Командование ВС США передало в военный медцентр Беларуси анализатор газового состава крови

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командование Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки в Европе в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции безвозмездно передало государственному учреждению "432-й ордена Красной Звезды Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь" медицинское диагностическое оборудование - анализатор газового состава крови. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Официальная передача безвозмездной помощи состоялась сегодня в Центральном Доме офицеров. Белорусскую делегацию на мероприятии возглавил начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Альховик. Американскую сторону представил атташе по вопросам обороны при посольстве США в Минске подполковник Джейсон Ли Такер.

Переданное диагностическое оборудование позволяет оценивать изменения в газовом составе крови и оперативно принимать решение по корректировке тактики лечения пациента. Особую роль анализатор газового состава крови играет в диагностике и, как следствие, выборе лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых заболевание протекает в среднетяжелой и тяжелой формах.

"Министерство обороны Беларуси выражает признательность командованию Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки в Европе и посольству США за оказанную помощь" - добавили в ведомстве.-0-