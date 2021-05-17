Команды ВС Беларуси примут участие в 27 конкурсах Армейских международных игр

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды Вооруженных Сил Беларуси примут участие в 27 из 34 конкурсов Армейских международных игр. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Беларусь примет на своей территории три конкурса: "Полярная звезда", "Снайперский рубеж", "Уверенный прием". В России пройдут конкурсы "Авиадартс", "Армия культуры", "Безопасный маршрут", "Военное ралли", "Десантный взвод", "Инженерная формула", "Мастера автобронетанковой техники", "Меридиан", "Открытая вода", "Отличники войсковой разведки", "Тактический стрелок", "Танковый биатлон".

Китай примет конкурсы "Безопасная среда", "Суворовский натиск" и "Чистое небо". По два конкурса примут Вьетнам ("Аварийный район", "Тактический стрелок"), Казахстан ("Мастера артиллерийского огня", "Соколиная охота") и Узбекистан ("Военно-медицинская эстафета", "Полевая кухня"). В Алжире пройдет конкурс "Верный друг", в Армении - "Воин мира", а в Катаре - "Дорожный патруль".

АрМИ-2021 состоятся с 22 августа по 4 сентября.

Новые конкурсы этого года: "Меридиан" - для специалистов военно-топографической службы, "Тактический стрелок" - в основу легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия; "Армия культуры" - с участием творческих коллективов.-0-