Комфортная погода установится в Беларуси в выходные

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в выходные установится комфортная погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Циклоны - источники плохой погоды, покинули нашу территорию, а на смену им с Западной Европы сместился антициклон, центр которого завтра днем ожидается над нашей страной. Поэтому под его защитой установится комфортная погода, только в утренние часы будет довольно свежо", - рассказали синоптики.

Так, минимальная температура воздуха ночью 23 августа составит 7-13 градусов тепла, в разгар дня достигнет 20-26 градусов. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов ожидается туман. Ветер неустойчивый слабый.

"Не подведет антициклон и в предстоящие выходные. Оставаясь малоподвижным над нашей территорией, он обеспечит хорошую летнюю погоду. Будет малооблачно и без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман", - отметили в Белгидромете.

Ночью температура воздуха будет плюс 8-13 градусов, в отдельных районах - 5-7 тепла. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов, в воскресенье по юго-западу - до 29 градусов. Ветер предполагается переменных направлений слабый.

По прогнозам, в начале следующей недели погоду начнет формировать западная, более теплая часть антициклона. Ожидается преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов, днем - 23-28 градусов тепла. В юго-западных районах республики в ночные часы прогнозируется до 15-17 градусов, в середине дня - около 30 градусов выше нуля.-0-