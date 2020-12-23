РЕПОРТАЖ: Пылающая вера, или О силе Рождества

Вифлеемский огонь мира - не просто пламя. Это символ Рождества для католиков на всей земле. В нынешнем году традиционная эстафета Вифлеемского огня мира в Беларуси оказалась самой протяженной: скауты проехали более шести тысяч километров, чтобы доставить пламя во все крупные парафии. Мы присоединились к одной из волонтерских команд и своими глазами увидели передачу символа Рождества, а также узнали о значении огня для верующих.

"Маленькія ваўчаняты" и неравнодушные

Эстафету Вифлеемского огня впервые провели в 1986-м сотрудники одной из британских телекомпаний. В канун Рождества они принесли пламя для поддержки больных и одиноких людей. Вскоре к акции подключились австрийские скауты. С тех пор огонь доставляют в большинство стран Европы, а также в Северную и Южную Америку, на другие континенты.

В нашу страну пламя впервые прибыло в 1996 году. Первым белорусским городом, куда оно попадает, по традиции является Гродно. Через границу огонь передают польские скауты. В этом году пламя в костеле Святого Франциска Ксаверия вспыхнуло вечером 17 декабря. После символ Рождества отправился в Ивенец, Борисов и Минск. А уже оттуда команды волонтеров повезли его в другие белорусские парафии. Каждый год акция проходит под определенным лозунгом. В 2020-м он звучит так: "Свет служения".

Из-за длительности маршрута эстафета огня, как правило, растягивается на несколько дней. Скауты координируются, выбирают определенный регион. В Воложинский костел Святого Иосифа (куда отправились и мы) огонь привезли неравнодушные жители соседнего Ивенца.

Волонтерами, как правило, выступают мальчишки и девчонки. У них есть своя униформа и даже название группы. Ивенецкие скауты именуются "Маленькімі ваўчанятамі". По дороге их сопровождают взрослые. Пока ребята готовятся к ритуалу, волонтер Оксана Русович на чистейшей "мове" рассказывает: "Наша каманда распаўсюджвае агонь не так даўно - з 2008 года. Усё робім, канечне, добраахвотна. Праз гэта часцяком узнікаюць праблемы: напрыклад, не хапае транспарту, бо Івянец зусім маленькае мястэчка. Першы час усё было неяк хаатычна".

С каждым годом желающих поучаствовать в эстафете становится все больше, и логистику уже удается продумать заранее. "Маленькія ваўчаняты", помимо Воложина, повезут лампадки с огнем еще в несколько костелов окрестных деревень.

"А другая наша каманда паедзе па Стаўбцоўшчыне. Іншы раз, дарэчы, агонь распаўсюджваюць не толькі скаўты, але і ў вольны час самі святары па ўласных парафіях", - отмечает Оксана.

Она уверена, что огонь стал для верующих символом света и добра. Ведь он предваряет наступающее Рождество, а также говорит о братстве и равенстве всех нас.

Пока мы общаемся, ребята шумно готовятся к ритуалу передачи огня. Смеются, решая, кто же из них будет передавать лампадку. Третьеклассник ивенецкой средней школы Миша Бибик участвует в церемонии уже второй раз. Не по-мальчишески серьезно рассуждает: "Огонь важен для каждого верующего. Когда делимся им, мы будто передаем частичку своей души, тепла другому человеку. Не зря эта красивая традиция проходит перед Рождеством. Хочется, чтобы пламя попало в каждый дом".

Вне зависимости от конфессии

На входе в костел мальчишки вмиг становятся сосредоточенными и трепетно выполняют каждое действие. Кульминация - зажжение свечки от лампадки и совместная молитва. Церемонию по традиции проводит ксендз Генрих Акалатович. Он отмечает, что пламя символизирует надежду и стремление к лучшему.

- Мы стаім на парозе вялікага свята Калядаў. Божае Нараджэнне - гэта, можна сказаць, Божы агонь, які асвятліў усю зямлю і ўсіх людзей. Віфлеемскі агонь - з'ява вельмі сімвалічная. Кожны з нас хоча жыць у святле, а не ісці ў нейкую цемру. Полымя паказвае нам дарогу нашага зямнога жыцця.

Теперь каждый верующий из Воложина и окрестных деревушек, вне зависимости от конфессии, может взять частичку огня себе домой.

- Бог адзін. Кожны каталік ці нашыя браты і сёстры праваслаўныя змогуць прыйсці да касцёла, запаліць свечку або ліхтарык, каб потым святло Божае асвятляла тваю сям'ю і тых, хто жыве разам з вамі.

Генрих Акалатович уверен, что, даже несмотря на пандемию, желающих будет много. Принести свечку со святым огнем домой - уже предрождественская традиция. Каждый год горожане с трепетом ждут, пожалуй, один из главных символов праздника.

- Зараз мы перажываем Адвэнт - час прыгатавання да вялікага свята Калядаў. Цяпер людзі стараюцца прыгатаваць не толькі свае хаты, кватэры, касцёл, але і свае душы, ачысціць іх ад грахоў. Выкінуць усё дрэннае, нядобрае, што маем у зямным жыцці. Каб з чыстаю душою людзі сабраліся і пазычылі адзін аднаму самага найлепшага. Гэта асабліва важна ў цяжкія часы, калі на наш лёс выпала столькі выпрабаванняў, у тым ліку і пандэмія.

До наступления католического Рождества остается совсем немного времени. Десятки тысяч семей делают последние приготовления.

- Любіце бліжняга свайго, як самі сябе любіце, і будзе ўсё цудоўна. Таму хочацца пазычыць усім людзям Божага дабра і святла. Мы молімся, каб новы 2021 год прынёс нашым людзям і бацькаўшчыне мір, супакой, дабро і еднасць. Не рабіце дрэннага, бо Бог бачыць учынкі кожнага з нас, - напутствовал в канун праздника Генрих Акалатович.

Мы же прощаемся с ксендзом и скаутами. Впереди у последних еще немало километров пути. Благодаря их усилиям Вифлеемский огонь мира попадет к тысячам белорусов. И конфессиональные предпочтения при этом совсем не важны.

Костел, к слову, имеет богатую историю и отличную от большинства "собратьев" архитектуру. Каменное здание возвели в 1815 году. Внешне оно напоминает древнегреческий античный храм. В советские времена здесь располагались торговые склады, а также действовал филиал строительной организации, производящей железобетонные блоки. В 2007-м около костела установили скульптуру Папы Римского Иоанна Павла ІІ.

Вифлеемский огонь - пламя, которое символизирует рождение Спасителя, а также покой, надежду и единство. Зажигается в базилике Рождества Христова в Вифлееме.

Александр НОВОХРОСТ,

газета 7 Дней.-0-