Коммунисты Беларуси и патриотическая общественность отметили 104-ю годовщину Октября

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске члены Коммунистической партии Беларуси и патриотическая общественность провели торжественный митинг, посвященный 104-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции и возложили цветы к памятнику В.И.Ленину на площади Независимости, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Великий Октябрь стал эпохальным событием в истории всего человечества. Он указал путь к социализму, национальному и социальному равенству, раскрыл созидательные силы рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции. Благодаря завоеваниям Великого Октября белорусский народ впервые за многовековую историю обрел национальную государственность. Глубоко символично, что Республика Беларусь является единственной страной на постсоветском пространстве, где День Октябрьской революции является праздничным", - сказал первый секретарь ЦК КПБ Алексей Сокол.

По его словам, этот праздник - дань уважения тем, кто отстаивал принципы социальной справедливости и народовластия, кто ковал Великую Победу, кто поднимал страну из руин и пепелищ в послевоенный период, покорял космос, строил уникальные производственные комплексы, обеспечивал благосостояние трудового народа.

"За годы социалистического строительства в нашей республике был заложен крепкий индустриальный, научно-технический, культурный потенциал белорусской государственности, который и сегодня является залогом ее суверенитета и процветания. Переняв все лучшее из советской эпохи, наша страна развивается и движется вперед, обеспечивая достойную жизнь наших граждан. Приумножается ее национальное достояние, на новый современный уровень выходят промышленность и сельское хозяйство, образование, здравоохранение, наука, культура и спорт. Все это реализовано благодаря продуманному политическому курсу, проводимому Президентом нашей страны", - отметил первый секретарь ЦК КПБ.

Алексей Сокол подчеркнул, что современная Беларусь уверенно идет собственным путем развития. "Однако определенным силам, как за рубежом, так и внутри страны, не нравится наша самостоятельная внешняя и внутренняя политика. В условиях, когда попытка государственного переворота потерпела крах, коллективный Запад перешел к стратегии экономического удушения. В данной ситуации наша главная задача - сплотиться вокруг национального лидера и стать монолитным сообществом. Те же, кто развязал эту гибридную войну, должны знать: на пути подлого агрессора народ Беларуси встанет непреступной крепостью", - добавил он.

По итогам торжественного мероприятия принята резолюция. "Мы, участники торжественного митинга, посвященного 104-й годовщине Великого Октября, заявляем о своей поддержке социально-экономического и общественно-политического курса, проводимого Президентом. В условиях провала сценария государственного переворота коллективный Запад перешел к тактике экономического удушения и санкций, цель которых - демонтаж белорусского социального государства, - говорится в документе. - Мы призываем всех граждан Беларуси к сплочению вокруг народного Президента с целью сохранения стабильности и защиты социальных достижений нашей республики. Мы выступаем за мир и гражданское согласие в обществе, за укрепление суверенитета и независимости нашей страны".

Участники митинга требуют от иностранных государств прекратить вмешиваться во внутренние дела Беларуси и осуждают использование любых санкций, агрессивных и недружественных действий в отношении суверенных государств как инструмента в международной политике.-0-