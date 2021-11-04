Компания Huawei предложила решения для цифровизации системы здравоохранения Беларуси на #GBCregions в Гродно

Сегодня, 4 ноября, в Гродно проходит региональный цифровой форум #GBCregions. Компания Huawei представила доклад на тему "Цифровая трансформация: решения Huawei для "умного здравоохранения".

С приветственным словом выступили и пожелали удачи участникам: Сергей Жерносек – заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Владимир Караник – председатель Гродненского областного исполнительного комитета, Владимир Перцов – министр информации Республики Беларусь, Борис Андросюк – заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь.

#GBCregions является диалоговой площадкой для обсуждения и демонстрации достижений в регионах в области цифровизации различных сфер жизнедеятельности в регионах.

Особое внимание на форуме в Гродно спикеры уделили вопросам применения ИКТ-решений в здравоохранении, образовании и защите персональных данных.

"Мы активно пытаемся внедрять новые технологии. Из уже внедренных – электронный рецепт, электронная медицинская карта, телемедицина. Однако из своего опыта могу сказать, что самое тяжелое – это работа с людьми. Да, можно поставить технику и установить программы, но огромное значение имеет желание и наше умение подать эту систему людям", – заметил во время своего выступления Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь.

На примере глобального опыта компании Huawei участники форума обсудили, какие решения наиболее актуальны для укрепления и совершенствования системы здравоохранения Беларуси.

Huawei озвучила три основные проблемы этой сферы: неравномерное распределение ресурсов между крупными городами и регионами, недостаток персонала в больницах, а также негативный опыт пациентов (переполненные кабинеты консультаций, длительное время ожидания, удаленное местоположение медицинских учреждений).

Huawei считает, что на пути от больничной информатизации к подключенному здравоохранению необходимо провести цифровизацию больниц, выстроить систему управления финансами, улучшить коммуникацию между учреждениями здравоохранения и, наконец, персонализировать медицинские услуги.

"На этом пути нам понадобится использование таких технологий, как носимые устройства для сбора данных о состоянии здоровья, технологии для аудиовизуальной коммуникации, облачные вычисления, большие данные и искусственный интеллект для медицинской визуализации. Таким образом, новые ИКТ-технологии смогут сделать здравоохранение более интеллектуальным и удобным", – отметила в своем докладе Наталья Атрашкова, директор департамента корпоративного бизнеса ООО "Бел Хуавэй Технолоджис".

Для того, чтобы перейти от терапии к профилактике заболеваний, Huawei предлагает системы удаленного присутствия. Они позволят докторам на расстоянии обследовать пациентов и ставить диагнозы, а также дадут возможность, например, удаленно наблюдать за ходом операции.

Среди самых эффективных решений Huawei для ускорения цифровизации системы здравоохранения на форуме прозвучали такие, как создание "умной платформы" для взаимодействия между отдельными больницами и врачами, улучшение системы управления больницей при помощи приложений на базе Интернета вещей, установка единой системы видеоконтроля в больницах, применение элементов интеллектуальной архитектуры, а также решения компании в области профессионального хранения и обработки данных.

В качестве примера успешной реализации проекта Huawei в области медицины Наталья Атрашкова упомянула решение удаленного присутствия Huawei для телемедицины, развернутое в больнице университета Чженчжоу в Китае.

"Эта первая пятиуровневая система телемедицины в Китае внедряет иерархические услуги здравоохранения, более 120 телеконсультаций в день, что позволяет 81,2% пациентов получать медицинские услуги вблизи дома. Количество обращений пациентов сокращается на 21%, а удовлетворенность пациентов повышается на 97%", – подчеркнула Наталья Атрашкова.

Решения Huawei, озвученные на форуме, представляются глобальными и масштабными. Однако Александр Кашуй, главный врач 7-й городской больницы Гродно, во время своего выступления подтвердил на примере этого учреждения здравоохранения, что даже небольшие изменения ведут к ощутимым результатам и позволяют значительно улучшать качество медицинских услуг.

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