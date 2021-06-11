Компартии Греции, Венгрии и Франции выразили солидарность с Беларусью

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компартии Греции, Венгрии, Франции, а также представители международного коммунистического и рабочего движения выразили солидарность с Беларусью. Об этом БЕЛТА сообщили в Коммунистической партии Беларуси.

"В настоящий момент акции солидарности с Беларусью провели компартии Греции, Венгрии, Франции, разместившие и поддержавшие обращение, а также представители международного коммунистического и рабочего движения, ряд независимых политических интернет-ресурсов, журналов и блогов", - рассказали в Компартии.

Коммунистической партией Беларуси было распространено обращение о положении дел в республике с просьбой солидарной поддержки нашей страны. В обращении, в частности, содержался призыв к компартиям дружественных государств использовать парламентскую трибуну для публичной поддержки Республики Беларусь и выражения отношения к подрывным действиям против нашей страны.

"По сути, мы видим элементы новой политики сдерживания в новой "холодной войне". Беларусь, как и ряд других стран, в данном случае становится заложником противостояния, инициированного США. В этих действиях активными пособниками США становятся их сателлиты в Восточной Европе, которые ранее провели декоммунизацию и фактически реставрировали межвоенные нацистские режимы по содержанию и по форме", - сказано в заявлении.-0-