Компартия Беларуси выступает за скорейшее урегулирование ситуации в Украине

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный комитет и Совет Коммунистической партии Беларуси приняли заявление по Украине, сообщили БЕЛТА в ЦК КПБ.

"Сегодня украинское общество и государство переживают тяжелые времена. В 2014 году в результате государственного переворота к власти пришли антинародные силы, которые развязали жестокую братоубийственную гражданскую войну на востоке страны. Действия киевского политического режима показали всему миру, что Украина находится под внешним управлением так называемого коллективного Запада, в том числе и в ущерб интересам собственного народа, - говорится в заявлении. - За это время в братской нам стране были подорваны правовые основы государственной жизни. Развернута широкомасштабная война с инакомыслием, варварски уничтожены культурные ценности и памятники, посвященные советской эпохе".

Наблюдается беспрецедентное падение уровня экономического развития страны и благосостояния граждан, происходит отмена социальных гарантий, которые должно обеспечивать государство. "Вместо того, чтобы решать насущные политические и социально-экономические проблемы, правящая олигархическая верхушка продолжает расправу над исторической памятью. Местные нацисты проводят политику геноцида собственного народа. Преступный режим отказывается выполнять Минские соглашения, - подчеркивается в документе. - В Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе на все это не просто смотрят молча. Более того, Соединенные Штаты Америки и их союзники обеспечили беспрецедентную милитаризацию страны".

В Компартии добавили: "Мирное население Донецкой и Луганской народных республик вновь подверглось агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. В очередной раз под угрозой оказались тысячи жизни женщин, детей и стариков, в том числе и людей с ограниченными возможностями. В данной ситуации руководство Российской Федерации вынуждено было начать проведение специальной военной операции по защите жителей ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины. Белорусские коммунисты выступают за скорейшее урегулирование ситуации на Украине любыми необходимыми для этого силами и средствами. Только демилитаризация и денацификация нашей южной соседки обеспечат устойчивую безопасность во всем регионе в целом".-0-