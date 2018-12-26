Компьютерная аудитория роты информационных технологий открылась в Военной академии

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Военной академии сегодня открылась компьютерная аудитория роты информационных технологий. В торжественной церемонии приняли участие министр обороны Андрей Равков, начальник Генерального штаба ВС - первый замминистра обороны Олег Белоконев, директор государственного учреждения "Администрация Парка высоких технологий" Всеволод Янчевский, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время церемонии открытия министр обороны отметил, что в вузе создана необходимая современная инфраструктура для работы и проживания военнослужащих. В академии выполняется широкий спектр научно-исследовательских работ. Среди проектов ключевое значение имеют те, что связаны с моделированием военных действий, навигационным обеспечением, разработкой автоматизированных систем управления и радиолокации. Задачи военнослужащих IT-роты будут связаны непосредственно с программированием. В аудитории на данный момент развернуто 44 рабочих места. За каждым молодым человеком на все время службы будет закреплен отдельный современный компьютер.
Первоначальный конкурс в роту информационных технологий превысил 8 человек на место. Для прохождения службы отобраны 40 молодых людей с высшим техническим образованием по IT-специальности, которые проявили наибольшую заинтересованность в службе в роте информационных технологий. "Эти ребята прошли серьезный конкурсный отбор. Они мотивированные и заточены на результат", - подчеркнул Андрей Равков. Он добавил, что у каждого военнослужащего IT-роты будет руководитель из числа офицеров Военной академии, научно-исследовательского института Вооруженных Сил, управлений Министерства обороны и Генштаба. Кураторы будут определять для молодых людей алгоритм работы.
Военнослужащие прошли курс начальной военной подготовки, выполнили упражнения стрельб, приняли Военную присягу. Сейчас у них продолжается общевойсковая подготовка.
Рота информационных технологий сформирована в Военной академии для дальнейшего повышения эффективности подготовки Вооруженных Сил путем максимального использования интеллектуального потенциала IT-специалистов. Кроме того, совместно с Военной академией и другими учебными и научными учреждениями ВС она будет заниматься разработкой ПО, специальных и прикладных программ.-0-
Фото Рамиля Насибулина
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