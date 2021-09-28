Компьютером в Беларуси пользуются 36% пожилых мужчин и 31,5% женщин

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональным компьютером в Беларуси пользуются 36% пожилых мужчин и 31,5% пожилых женщин, сообщила журналистам начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Татьяна Федорова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для пожилых людей очень важна включенность в эти процессы - пользование мобильным телефоном, интернетом и т.д. Цифры подтверждают, что определенные положительные сдвиги есть. Например, сотовой связью пользуются 98% пожилых женщин и 94% пожилых мужчин, персональным компьютером - 36% мужчин и 31,5% женщин", - сказала Татьяна Федорова.

При этом ежедневно выходят в интернет 63% пожилых женщин и 60% пожилых мужчин.

"По сравнению с данными 2016 года здесь также произошел существенный прорыв. Если в 2016-м только 18% пожилых мужчин пользовались интернетом, в 2020-м уже более 46%, среди пожилых женщин также положительная динамика - с 16% в 2016 году до 50% в 2020-м", - отметила начальник главного управления.

По ее словам, большую роль в повышении компьютерной грамотности пожилых людей играют территориальные центры социального обслуживания, где работают компьютерные клубы и учат пользоваться мобильными телефонами, интернетом. Привлекаются волонтеры, в том числе студенты. ЮНФПА и один из операторов мобильной связи разработали методичку для пожилых людей, где доступным, простым языком прописано, как пользоваться в мобильных телефонах интернетом, как искать необходимую информацию. Более того, сейчас в онлайн-режиме проводится подготовка работников территориальных центров к тому, чтобы они могли обучать этим навыкам пожилых людей. Такая работа осуществляется давно, и она дает свои плоды, резюмировала Татьяна Федорова.-0-