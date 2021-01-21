Комплекс дыхательных упражнений для пациентов с COVID-пневмонией разработали в БГМУ

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс дыхательных упражнений для пациентов с COVID-пневмонией разработали сотрудники кафедры медицинской реабилитации и физиотерапии Белорусского государственного медицинского университета, которой руководит кандидат медицинских наук, доцент Людмила Малькевич. Такая информация размещена на сайте медуниверситета со ссылкой на пресс-секретаря Оксану Курбеко, сообщает БЕЛТА.

По словам Людмилы Малькевич, в интернете сегодня можно найти множество дыхательных комплексов, которые позиционируются их создателями как "спасательный круг" при восстановлении дыхательной системы организма после COVID-пневмонии. Однако нередко такие упражнения не только не вызывают улучшения самочувствия пациентов, а, наоборот, - ведут к его ухудшению, поскольку COVID-пневмония характеризуется особенным патогенезом развития.

"В наш комплекс (который прошел предварительные испытания) входят специальные задания, которые можно выполнять как в острый период заболевания, так и на этапе реабилитации в амбулаторных и домашних условиях. Когда пациент начинает дышать как надо (диафрагмальное, или регламентируемое дыхание), у него повышается сатурация, нормализуются дыхательные процессы, повышается адаптация к физическим нагрузкам и в целом наступает облегчение состояния, что в итоге ведет к улучшению и психологического настроя, играющего далеко не последнюю роль в борьбе с болезнью", - отметила Людмила Малькевич.

На первом этапе лечения применяют всего несколько упражнений, принимая во внимание тяжесть состояния больного. На втором этапе происходит увеличение количества таких заданий на фоне начинающегося выздоровления, когда появляются и физические, и моральные резервы. К моменту выписки из стационара добавляются новые упражнения, чтобы люди могли заниматься ими дома, находясь на амбулаторном лечении.

В стационаре эти тренировки проходят под руководством инструкторов, методистов-реабилитологов, ассистентов кафедры медицинской реабилитации и физиотерапии БГМУ, пока занимающиеся не освоят их методику. При возникновении любых вопросов (даже по возвращении домой) пациенты имеют возможность обратиться за необходимой консультацией к своим тренерам.

Обучающий курс "Кинезотерапия как средство медицинской реабилитации в процессе восстановительного лечения пациентов, перенесших COVID-пневмонию", рассчитанный на 36 учебных часов, прошли студенты-медики, которые совсем скоро станут учить пациентов правильно дышать. Этот проект реализуется на базе столичной 4-й городской клинической больницы имени Н.Е. Савченко.-0-