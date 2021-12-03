Комплекс мероприятий по повышению плодородия почв разработали в НАН

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Национальной академии наук разработали комплекс мероприятий по повышению плодородия и защите от деградации почв сельскохозяйственных земель Беларуси на 2021-2025 годы. Об этом рассказал директор Института почвоведения и агрохимии НАН Виталий Лапа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

"Почва - это одно из национальных достояний нашей страны. Сохранение и повышение ее плодородия, защита от всех видов деградаций являются главными задачами в процессе сельскохозяйственной деятельности. В результате грамотной работы с почвами, научно обоснованного применения органических и минеральных удобрений, систематического известкования кислых почв плодородие наших земель неуклонно возрастает: снижается кислотность почв, увеличивается содержание в них фосфора, калия, гумуса", - сказал Виталий Лапа.

Разработанный комплекс включает мероприятия по оптимизации кислотности почв пахотных и луговых земель, определение объемов известкования кислых почв и потребность в известковых мелиорантах для поддержания оптимальной реакции. Представлены мероприятия по повышению запасов органического вещества в почвах пахотных земель, такие как оптимизация соотношения пропашных культур и многолетних трав, определение потребности в органических удобрениях для обеспечения бездефицитного баланса гумуса. Описаны технологические аспекты повышения эффективности органических удобрений.

Также выполнена оценка баланса азота, фосфора, калия, серы и определена потребность в минеральных удобрениях на 2021-2025 годы. Приведена система применения микроудобрений и микроэлементов в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур, потребность в микроудобрениях для некорневых подкормок. Система мероприятий по защите от деградации включает рекомендуемое использование земель и структуру посевов на землях в разной степени подверженных эрозии почв, обработку почв в зависимости от степени их эродированности (степени разрушения верхних наиболее плодородных горизонтов почв) и особенности применения удобрений на эродированных почвах. Выполнена оценка эффективности мероприятий по повышению плодородия и защите почв от деградации.

Как отметил Виталий Лапа, в Беларуси сохранение и повышение плодородия почв относится к числу важнейших государственных приоритетов. В стране создана полная инфраструктура по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства, в основе которой лежит комплекс мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв. В повышении продуктивности, улучшении качества выращиваемой продукции важное значение имеет применение микроудобрений - медных, борных, цинковых и марганцевых.

Ученые Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси разработали более 20 новых форм жидких хелатных микроудобрений на основе органических кислот. Они имеют более мягкое действие, а технологический эффект выше, чем от химических солей. Пять химических предприятий страны по лицензионным договорам с институтом уже производят их. По сути, сегодня решена проблема импортозамещения, поскольку белорусские предприятия могут полностью удовлетворить потребность хозяйств в данных микроудобрениях.

Всемирный день почв (World Soil Day) отмечается ежегодно 5 декабря. Основная цель введения этого праздника - обратить внимание жителей всех стран на необходимость сохранения почвенных ресурсов, рациональное их использование и недопущение снижения потенциала их плодородия.-0-