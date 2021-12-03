Комплекс мероприятий по повышению плодородия почв разработали в НАН

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 3 декабря 2021
Минск -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:00 Мошенница выманила у минчанки около Br10 тыс. за место в очереди на жилье Происшествия
11:58 Лискович: в больницах находятся 11 беженцев, их состояние стабильное Общество
11:58 Лискович: белорусы собрали для беженцев более 130 т гуманитарной помощи Общество
11:57 ЕЭК разработала рекомендацию для обеспечения свободы перемещения граждан между странами ЕАЭС в пандемию Экономика
11:56 В Минске легковушка сбила 12-летнюю девочку Происшествия
11:55 Активисты профсоюза медиков Минска подготовили подарки для детей центра медреабилитации Общество
11:54 Лукашенко: мы оказались главным звеном в давлении на Россию, и не можем предать ее и русский народ Президент
11:52 Лукашенко рассказал об ультиматуме Беларуси: требуют, чтобы мы стали как Украина Президент
11:51 В Минске владелец типографии и администратор деструктивного Telegram-канала предстанут перед судом Происшествия
11:18 Лукашенко: белорусским путем работы в пандемию пошел весь мир Президент
11:18 На Большом адронном коллайдере впервые зафиксировали нейтрино Технологии
11:10 Комплекс мероприятий по повышению плодородия почв разработали в НАН Общество
11:07 В России за сутки выявили 32 930 случаев заражения COVID-19 В мире
11:06 Фуру теплых вещей доставили беженцам в ТЛЦ от езидских общин Общество
11:05 Лукашенко: правительство должно заниматься антисанкциями без волокиты, четко и по-военному Президент
10:57 Лукашенко: в 2022 году мы должны иметь однозначную цифру инфляции в 6% Президент
10:51 "Все ли экономят и напрягаются?" Лукашенко о проекте дефицитного бюджета на 2022 год Президент
10:51 БНБК будет экспортировать глютен через биржу Экономика
10:50 Лукашенко о расчетах по госдолгу: Беларусь безукоризненный плательщик, нельзя потерять эту репутацию Президент
10:49 ГПК: за неделю количество фур, проследовавших в страны ЕС, не превысило 75% от нормы Общество
10:48 Лукашенко: наша главная задача в экономике - не допустить переноса проблем на жизнь людей Президент
10:46 Лукашенко видит в росте экспорта ключ к укреплению доверия населения к рублю и банковским вкладам Президент
10:45 Рачков проведет 7 декабря прием граждан в Ошмянском райисполкоме Общество
10:44 Начальник участка Тираспольской ПМК возместит в бюджет более Br82 тыс. за незаконное предпринимательство Происшествия
10:39 Лукашенко: внешнеторговый баланс Беларуси за 10 месяцев превысил $2,7 млрд Президент
10:37 Лукашенко: экономика Беларуси подверглась беспрецедентному давлению, но мы сумели сохранить ее рост Президент
10:37 Мининформ: сведение счетов с неугодными СМИ подчеркивает двуличную позицию ЕС и Великобритании Общество
10:35 В ЮАР заявили, что омикрон-штамм не вызывает тяжелых заболеваний у привитых В мире
10:27 В Барановичской горбольнице №2 модернизируют систему подачи кислорода Регионы
10:23 Серийного автовора задержали в Гомеле Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
03 декабря 2021, 11:10

Комплекс мероприятий по повышению плодородия почв разработали в НАН

Фото из архива
Фото из архива

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Национальной академии наук разработали комплекс мероприятий по повышению плодородия и защите от деградации почв сельскохозяйственных земель Беларуси на 2021-2025 годы. Об этом рассказал директор Института почвоведения и агрохимии НАН Виталий Лапа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

"Почва - это одно из национальных достояний нашей страны. Сохранение и повышение ее плодородия, защита от всех видов деградаций являются главными задачами в процессе сельскохозяйственной деятельности. В результате грамотной работы с почвами, научно обоснованного применения органических и минеральных удобрений, систематического известкования кислых почв плодородие наших земель неуклонно возрастает: снижается кислотность почв, увеличивается содержание в них фосфора, калия, гумуса", - сказал Виталий Лапа.

Разработанный комплекс включает мероприятия по оптимизации кислотности почв пахотных и луговых земель, определение объемов известкования кислых почв и потребность в известковых мелиорантах для поддержания оптимальной реакции. Представлены мероприятия по повышению запасов органического вещества в почвах пахотных земель, такие как оптимизация соотношения пропашных культур и многолетних трав, определение потребности в органических удобрениях для обеспечения бездефицитного баланса гумуса. Описаны технологические аспекты повышения эффективности органических удобрений.

Также выполнена оценка баланса азота, фосфора, калия, серы и определена потребность в минеральных удобрениях на 2021-2025 годы. Приведена система применения микроудобрений и микроэлементов в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур, потребность в микроудобрениях для некорневых подкормок. Система мероприятий по защите от деградации включает рекомендуемое использование земель и структуру посевов на землях в разной степени подверженных эрозии почв, обработку почв в зависимости от степени их эродированности (степени разрушения верхних наиболее плодородных горизонтов почв) и особенности применения удобрений на эродированных почвах. Выполнена оценка эффективности мероприятий по повышению плодородия и защите почв от деградации.

Как отметил Виталий Лапа, в Беларуси сохранение и повышение плодородия почв относится к числу важнейших государственных приоритетов. В стране создана полная инфраструктура по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства, в основе которой лежит комплекс мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв. В повышении продуктивности, улучшении качества выращиваемой продукции важное значение имеет применение микроудобрений - медных, борных, цинковых и марганцевых.

Ученые Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси разработали более 20 новых форм жидких хелатных микроудобрений на основе органических кислот. Они имеют более мягкое действие, а технологический эффект выше, чем от химических солей. Пять химических предприятий страны по лицензионным договорам с институтом уже производят их. По сути, сегодня решена проблема импортозамещения, поскольку белорусские предприятия могут полностью удовлетворить потребность хозяйств в данных микроудобрениях.

Всемирный день почв (World Soil Day) отмечается ежегодно 5 декабря. Основная цель введения этого праздника - обратить внимание жителей всех стран на необходимость сохранения почвенных ресурсов, рациональное их использование и недопущение снижения потенциала их плодородия.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Национальная академия наук почва
Новости рубрики Общество
Лискович: в больницах находятся 11 беженцев, их состояние стабильное
Лискович: белорусы собрали для беженцев более 130 т гуманитарной помощи
Активисты профсоюза медиков Минска подготовили подарки для детей центра медреабилитации
Фуру теплых вещей доставили беженцам в ТЛЦ от езидских общин
Фото из архива ГПК: за неделю количество фур, проследовавших в страны ЕС, не превысило 75% от нормы
Сергей Рачков. Фото из архива Рачков проведет 7 декабря прием граждан в Ошмянском райисполкоме
Главное
Во время совещания Лукашенко: экономика Беларуси подверглась беспрецедентному давлению, но мы сумели сохранить ее рост
Лукашенко видит в росте экспорта ключ к укреплению доверия населения к рублю и банковским вкладам
Лукашенко: правительство должно заниматься антисанкциями без волокиты, четко и по-военному
Макей: под надуманным предлогом миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси наращивается военный потенциал НАТО
Топ-новости
Лукашенко рассказал об ультиматуме Беларуси: требуют, чтобы мы стали как Украина
Лукашенко: белорусским путем работы в пандемию пошел весь мир
Лукашенко: наша главная задача в экономике - не допустить переноса проблем на жизнь людей
Фуру теплых вещей доставили беженцам в ТЛЦ от езидских общин
Мининформ: сведение счетов с неугодными СМИ подчеркивает двуличную позицию ЕС и Великобритании
ИНТЕРВЬЮ: Разные возможности - равные права
Члены Совета Республики проведут 8 декабря единый день приема граждан
ГПК: за неделю количество фур, проследовавших в страны ЕС, не превысило 75% от нормы
Щекин: Беларуси с фашиствующей западной демократией не по пути
Якубицкий: страховые услуги должны быть доступны для всех граждан Беларуси
Брыло: аграрии поддерживают Президента, потому что помнят, как он восстанавливал сельское хозяйство
Кочанова: между Беларусью и Россией не просто крепкая дружба, а братские отношения
Благотворительная акция БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество" стартует 4 декабря
Беларусь выступает за разрешение миграционного кризиса путем сотрудничества всех заинтересованных сторон
Пиневич: очередная волна коронавируса идет на спад
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж 30 лет Содружеству Независимых Государств Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.