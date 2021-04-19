Комплексно-штабные учения МЧС прошли в Логойском районе

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексно-штабные учения прошли в Логойском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

По легенде, из-за отключения открытого распределительного устройства для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии без электричества остались социально значимые объекты района, один из которых - Логойский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Логойским районом электросетей был подключен передвижной дизель-генератор мощностью 100 кВт, подачу электроэнергии восстановили.

С работниками Логойского РЭСа встретился начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Валерий Войтехович. По его словам, оперативная обстановка с пожарами показывает, что население забывает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Здесь он привел примеры, когда из-за человеческой беспечности в районе сгорали бани, дома и даже были случаи гибели людей. Спасатель напомнил, что сейчас самое время заняться отопительной печью: отремонтировать, очистить дымоход от сажи, оштукатурить и побелить.

Акцентировал внимание работник МЧС и на правилах разведения костров. "Выжигание сухой растительности недопустимо. В пожароопасный период лучше не сжигать мусор и не разводить костры. Но если все-таки решили использовать открытый огонь, то ни на секунду не оставляйте его без присмотра", - отметил спасатель.-0-

Фото МЧС