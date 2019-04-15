Конференция по противодействию киберпреступности в СНГ пройдет 18 апреля в Москве

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы противодействия органов внутренних дел (полиции) государств - участников СНГ преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий" состоится 18 апреля в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс- службе Исполкома СНГ.

Мероприятие, которое пройдет под эгидой Совета министров внутренних дел стран Содружества (СМВД), организовано Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными видами преступлений совместно с Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя в рамках реализации решений Бакинского саммита СМВД. Целью проведения конференции является разработка и апробация теоретико-методических и прикладных основ механизма согласованных действий органов внутренних дел (полиции) стран Содружества по противодействию новым видам преступлений, совершаемых на территориях стран Содружества с использованием современных информационных технологий.

Встреча будет проходить в формате двух тематических секций: "Современные научные подходы к определению и структуре киберпреступности" и "Правовые, организационные и технические меры противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий". Результаты конференции планируется использовать при подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение очередных заседаний Совета министров внутренних дел стран СНГ. Кроме того, по итогам форума предполагается издание сборника, в который войдут доклады, выступления участников и иные материалы, представленные для опубликования.-0-