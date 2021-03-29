Конференция по развитию пожарно-спасательного спорта в учебных заведениях пройдет в университете МЧС

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Международная научно-практическая конференция "Развитие пожарно-спасательного спорта в учебных заведениях" пройдет в Университете гражданской защиты 1 и 2 апреля. Ее гости - представители Беларуси, России и Узбекистана. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

В фокусе конференции - система подготовки будущих спасателей в пожарно-спасательном спорте.

Кроме того, участники обсудят роль пожарно-спасательного спорта в профессиональной подготовке спасателей, рассмотрят теоретические и практические основы организации пожарно-спасательного спорта в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси, Академии МЧС Узбекистана и Санкт-Петербургском университете государственной противопожарной службы МЧС России.

Во время конференции пройдет международный турнир по пожарно-спасательному спорту "Новые имена", где спортсмены вузов МЧС из Беларуси и Узбекистана будут соревноваться в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, а также в пожарной эстафете 4х100 м и боевом развертывании.

Гостями конференции и турнира станут председатель исполнительного комитета Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта Владимир Ващенко и исполнительный директор Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта Маргарита Андриенко.

Турнир по пожарно-спасательному спорту "Новые имена" впервые стартовал в 1999 году. Статус международного он приобрел в 2017 году. Основная задача турнира - открытие новых имен в пожарно-спасательном спорте. -0-