Конюк анонсировал уголовное дело о мошеннической схеме поставок белорусской молочки в Россию

8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Правоохранительные органы Беларуси намерены возбудить уголовное дело по фактам поставок белорусской молочной продукции в Россию, имеющим признаки мошенничества. Об этом генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк сообщил сегодня журналистам в Москве перед совещанием в посольстве Беларуси в России с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий по вопросам сокращения просроченной дебиторской задолженности, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам генпрокурора, выявлена ситуация, когда белорусское предприятие направляло молочную продукцию в Россию в адрес мошеннической структуры. "Сейчас мы проводим прокурорскую проверку и результатом почти на 100% явится возбуждение уголовных дел по этому поводу", - подчеркнул он.
"Вот как можно оценить действия этого руководителя? - задал риторический вопрос руководитель надзорного ведомства. - Мы сможем это сделать только в рамках уголовного дела".
Чуть позже уже на самом совещании Александр Конюк уточнил, что молочный завод поставил свою продукцию в Санкт-Петербург в адрес структуры, до этого признанной банкротом. По его словам, нанесенный ущерб оценивается в размере $500 тыс. Генпрокурор добавил, что на мошенническую схему с поставками этой же санкт-петербургской структуре, как выяснилось, оказались завязаны и некоторые другие белорусские мясо- и молокоперерабатывающие предприятия. Общий размер ущерба составил $1,5 млн.-0-
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