Конюк: правовое регулирование борьбы с киберпреступностью должно носить межнациональный характер

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правовое регулирование в сфере противодействия киберпреступности должно носить транснациональный характер, заявил генпрокурор Беларуси Александр Конюк на региональной конференции Международной ассоциации прокуроров, которая проходит 3-6 июня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государства в эпоху глобальной цифровизации должны понимать невозможность цифрового суверенитета, поэтому правовое регулирование в сфере противодействия киберпреступности должно носить транснациональный характер", - сказал Александр Конюк.

В качестве примера он привел Генеральный регламент ЕС о защите персональных данных, который вступил в силу 25 мая 2018 года. Это крайне важная мера, которая направлена на укрепление прав граждан в эпоху цифровых технологий, стимулирование бизнеса посредством упрощения правил для компаний, работающих на едином цифровом рынке. "Этот опыт международного правового регулирования заслуживает специального изучения", - отметил генпрокурор.

В Беларуси с локальными угрозами на своих цифровых устройствах сталкиваются более половины пользователей, около 40% подвергаются кибератакам в интернете. Эти цифры говорят о том, что персональные данные стали фактически обязательным инструментом в руках преступников, с помощью которого совершаются преступления. Очевидно, что интенсивность преступных посягательств в киберпространстве будет только нарастать. Этот вид преступности прогрессирует, становится транснациональным, выходит на новый уровень - от глобального хищения денег с карт-счетов граждан до атак на серверы госорганов, дестабилизации целых отраслей экономики, подготовки и совершения террористических атак. Эти угрозы требуют взвешенного государственного регулирования, которое должно нивелировать все угрозы и одновременно создать благоприятные условия для развития IT-сферы.

Проводимая конференция, как полагает Александр Конюк, будет способствовать укреплению взаимопонимания и взаимодействия, выработке дополнительных мер по предупреждению и пресечению современных вызовов и угроз.

Организаторы мероприятия - Генеральная прокуратура Беларуси и Международная ассоциация прокуроров.

Единственная в мире организация прокуроров создана в 1995 году, в настоящее время в ней состоят более 180 организационных членов из более чем 170 стран со всех континентов, а также около 1,9 тыс. индивидуальных членов. Беларусь является полноправным членом этой ассоциации.-0-