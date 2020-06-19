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19 июня 2020, 11:35

Конюк: преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали реальную угрозу интересам национальной безопасности

Александр Конюк. Фото из архива
Александр Конюк. Фото из архива

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали реальную угрозу интересам национальной безопасности Беларуси. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и 3 ст.285 УК. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный прокурор Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.

В Генеральной прокуратуре в соответствии с законодательством рассмотрены материалы уголовного дела Белгазпромбанка, поступившие из Департамента финансовых расследований КГК для определения подследственности.

"По результатам их изучения с учетом имеющихся доказательств Генеральная прокуратура пришла к однозначному выводу о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации. В связи с чем мною принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.ч. 2 и 3 ст.285 Уголовного кодекса", - проинформировал Александр Конюк.

"С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах, - подчеркнул генпрокурор - Поэтому дальнейшее расследование данного уголовного дела поручено следственным подразделениям органов государственной безопасности Беларуси".

В то же время оперативное сопровождение расследования уголовного дела будет осуществлять ДФР КГК, добавил Александр Конюк.-0-

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