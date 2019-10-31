Конюк: работа гособвинителя не заканчивается выступлением в судебных прениях

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 31 октября 2019
Минск Малооблачно +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:36 Грузоперевозчиков предупреждают о возможных затруднениях при пересечении белорусско-польской границы Регионы
17:32 Юниорская сборная Беларуси по хоккею примет участие в турнире в Дании Спорт
17:28 ОНТ представляет цикл документальных фильмов о достижениях Беларуси Общество
17:25 В детском саду Нарьян-Мара мужчина убил ребенка В мире
17:24 Нацбанк пояснил причины замедления годовой инфляции в III квартале Экономика
17:20 Житель Витебского района до смерти избил знакомого Происшествия
17:18 В агрогородок Горы под Краснопольем провели газ Регионы
17:17 Названы победители конкурса на лучшую работу по экономике среди студентов, магистрантов и аспирантов Экономика
17:09 В перечень мостов для реконструкции включены 32 путепровода Общество
17:00 Конюк: работа гособвинителя не заканчивается выступлением в судебных прениях Общество
16:52 Сроки проведения Высшего госсовета СГ еще не определены - Рапота Политика
16:51 Международное эпизоотическое бюро предлагает провести в Минске семинар для ветслужб стран Европы Экономика
16:46 БРСМ проведет в Минске волонтерские интенсивы для работы с маломобильными избирателями Регионы
16:34 Банки стали выявлять меньше поддельных долларов и больше евро Экономика
16:32 Лучшие фото БЕЛТА в октябре Культура
16:30 Национальный художественный музей приглашает на юбилейную выставку Юрия Нестерука Культура
16:24 Центр продвижения, поддержки предпринимательства и инноваций появится в Глубокском районе Регионы
16:24 Под Пинском водитель фуры погиб в результате лобового столкновения с другим большегрузом Происшествия
16:21 Заседание союзного Совмина планируется провести в конце ноября в России Политика
16:14 Беларусь и ЕС обсуждают вопросы сотрудничества в сфере безопасности Политика
16:08 Всемирный банк предлагает в дорожной карте для экономики Беларуси усилить систему соцзащиты населения Экономика
16:03 Курс по дрон-журналистике откроют на журфаке БГУ Общество
15:53 Украинец спрятал более 1,5 тыс. рыболовных снастей в тайниках авто Происшествия
15:46 Орда: важно выработать четкие правила взаимовыгодного сотрудничества фермеров и торговых сетей Экономика
15:40 Дорожники Беларуси завершают подготовку к зиме - Минтранс Общество
15:33 В Витебском районе нашли тайник с боеприпасами времен войны Происшествия
15:30 "Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": групповые кошельки в платежном сервисе "Оплати" Экономика
15:20 Департамент по авиации предлагает запустить лоукосты силами "Белавиа" Общество
15:03 ЕБРР рассчитывает на реализацию договоренностей с Беларусью в сфере приватизации к февралю Экономика
14:58 Кунцевич обратил внимание на организацию пешеходного и велосипедного движения в Пружанах Регионы
Все новости
Все новости
Общество
31 октября 2019, 17:00

Конюк: работа гособвинителя не заканчивается выступлением в судебных прениях

Александр Конюк. Фото из архива
Александр Конюк. Фото из архива

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержание гособвинения не заканчивается выступлением в судебных прениях, гособвинитель должен проверить все рассмотренные с его участием дела, заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк в Минске на республиканском учебно-практическом семинаре по вопросам поддержания гособвинения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе надзорного ведомства.

Глава государства на совещании по вопросам качества работы правоохранительных органов поручил обеспечить повышение эффективности прокурорского надзора за законностью оперативно-служебной деятельности в правоохранительных органах, на стадии направления уголовного дела в суд, а также качества поддержания государственного обвинения.

Александр Конюк подчеркнул, что государственный обвинитель обязан обеспечить всесторонность и полноту судебного разбирательства, способствовать постановлению судом законного и обоснованного решения. "Поддержание гособвинения не заканчивается выступлением в судебных прениях. Гособвинитель должен проверить все рассмотренные с его участием дела и, в случае несогласия с итоговым решением, опротестовать в апелляционном порядке каждый приговор, постановленный с нарушением закона", - сказал он.

При этом генпрокурор ориентировал на то, что пересмотр приговоров в порядке надзора - исключительная стадия процесса, которая будет оптимизироваться.

Он проинформировал, что за последние полтора года Генпрокуратура проверила около тысячи уголовных дел о наркопреступлениях, рассмотренных судами. "Результаты надзора, в том числе пересмотр по протестам прокуроров приговоров в отношении более 500 лиц, позволяют вести речь о необходимости корректировки сложившейся следственной, прокурорской и судебной практики".

Учебно-практический семинар для работников ведомства посвящен вопросам поддержания государственного обвинения и повышения эффективности прокурорского надзора за соответствием закону судебных решений по уголовным делам. В мероприятии участвуют руководители и работники структурных подразделений Генпрокуратуры, прокуратур областей и Минска, представители Верховного суда, научного сообщества.

В программу включено рассмотрение наиболее проблемных вопросов, стоящих перед гособвинителями. В частности, будут затронуты такие темы, как опротестование не вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам, исследование доказательств по уголовным делам о незаконном обороте психоактивных веществ с использованием интернета в составе организованных преступных формирований, рассмотрение уголовных дел с участием лиц, в отношении которых применены меры по обеспечению их безопасности. В центре внимания будут источники, оценки доказательств, вопросы квалификации по уголовным делам о взяточничестве, а также поддержание гособвинения в условиях аудио-видеофиксации хода судебного разбирательства, ведения электронного протокола судебного заседания.

Завтра, во второй день форума, за круглым столом обсудят спорные вопросы, возникающие при поддержании государственного обвинения по уголовным делам. Коллеги смогут обменяться опытом и выработать общие подходы к их решению.

Прокуроры обеспечивают поддержание государственного обвинения во всех предусмотренных законом случаях. А это ежегодно более 35 тыс. уголовных дел, или 88% от всех рассмотренных судами республики. По абсолютному большинству из них приговоры постановлены в соответствии с позицией, высказанной государственными обвинителями в прениях.

Реализуя принцип презумпции невиновности, прокуроры за последние 3,5 года отказались от поддержания государственного обвинения в полном объеме в отношении 56 лиц. Еще в отношении 187 лиц такой отказ имел место в части предъявленного обвинения. За этот же период гособвинители заявили ходатайства о предъявлении в суде обвиняемым нового обвинения, а также приостановлении производства по делу для представления новых доказательств, изобличающих обвиняемых, по 578 уголовным делам.

С марта 2016 года государственные обвинители выполняют обязанность по обеспечению участия в суде неявившихся потерпевших и свидетелей обвинения. За этот период во взаимодействии со следователями и органами дознания прокуроры обеспечили явку, в том числе приводами, более 20 тыс. человек, что способствовало постановлению законных и обоснованных приговоров.-0-

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
Конюк Минск семинар
Новости рубрики Общество
Фото из архива ОНТ представляет цикл документальных фильмов о достижениях Беларуси
Алексей Авраменко. Фото из архива В перечень мостов для реконструкции включены 32 путепровода
Фото из архива Курс по дрон-журналистике откроют на журфаке БГУ
Фото из архива Дорожники Беларуси завершают подготовку к зиме - Минтранс
Фото из архива Департамент по авиации предлагает запустить лоукосты силами "Белавиа"
Алоизия Вергеттер и Михаил Мясникович Австрия готова к проектам с Беларусью по вовлечению в хозоборот пострадавших от аварии на ЧАЭС районов
Главное
Фото из архива Лукашенко провел ротацию в руководстве СК в областях и Минске
Румас: рост зарплаты должен быть увязан с ростом производительности труда
Кунцевич: выездные приемы - одна из самых востребованных людьми форм работы
Дорожная карта с Всемирным банком в высокой степени готовности - Турчин
Топ-новости
Носкевич: ротация руководителей - действенный механизм для повышения эффективности их деятельности
Минсельхозпрод: цены на овощную продукцию стабильны
Лучшие фото БЕЛТА в октябре
Президент Татарстана намерен посетить Беларусь в декабре
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": групповые кошельки в платежном сервисе "Оплати"
Беларусь и Россия продвинулись в вопросе взаимного признания виз - МИД РФ
Движение на части МКАД ограничат 1-11 ноября
"Белавиа" планирует внедрить систему брендовых тарифов
В ДТП на трассе M1 в России погибли граждане Беларуси
Ночные заморозки до -9°С ожидаются в Беларуси 1 ноября
Гороскоп на ноябрь 2019 года
Дорожники Беларуси завершают подготовку к зиме - Минтранс
Семейный капитал: кто и на какие цели может использовать эти средства - отвечает адвокат
В Беларуси может быть создана национальная школа пилотов
Избирательный кодекс и Кодекс о браке и семье переведены на белорусский язык
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.