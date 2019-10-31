Конюк: работа гособвинителя не заканчивается выступлением в судебных прениях

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержание гособвинения не заканчивается выступлением в судебных прениях, гособвинитель должен проверить все рассмотренные с его участием дела, заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк в Минске на республиканском учебно-практическом семинаре по вопросам поддержания гособвинения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе надзорного ведомства.

Глава государства на совещании по вопросам качества работы правоохранительных органов поручил обеспечить повышение эффективности прокурорского надзора за законностью оперативно-служебной деятельности в правоохранительных органах, на стадии направления уголовного дела в суд, а также качества поддержания государственного обвинения.

Александр Конюк подчеркнул, что государственный обвинитель обязан обеспечить всесторонность и полноту судебного разбирательства, способствовать постановлению судом законного и обоснованного решения. "Поддержание гособвинения не заканчивается выступлением в судебных прениях. Гособвинитель должен проверить все рассмотренные с его участием дела и, в случае несогласия с итоговым решением, опротестовать в апелляционном порядке каждый приговор, постановленный с нарушением закона", - сказал он.

При этом генпрокурор ориентировал на то, что пересмотр приговоров в порядке надзора - исключительная стадия процесса, которая будет оптимизироваться.

Он проинформировал, что за последние полтора года Генпрокуратура проверила около тысячи уголовных дел о наркопреступлениях, рассмотренных судами. "Результаты надзора, в том числе пересмотр по протестам прокуроров приговоров в отношении более 500 лиц, позволяют вести речь о необходимости корректировки сложившейся следственной, прокурорской и судебной практики".

Учебно-практический семинар для работников ведомства посвящен вопросам поддержания государственного обвинения и повышения эффективности прокурорского надзора за соответствием закону судебных решений по уголовным делам. В мероприятии участвуют руководители и работники структурных подразделений Генпрокуратуры, прокуратур областей и Минска, представители Верховного суда, научного сообщества.

В программу включено рассмотрение наиболее проблемных вопросов, стоящих перед гособвинителями. В частности, будут затронуты такие темы, как опротестование не вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам, исследование доказательств по уголовным делам о незаконном обороте психоактивных веществ с использованием интернета в составе организованных преступных формирований, рассмотрение уголовных дел с участием лиц, в отношении которых применены меры по обеспечению их безопасности. В центре внимания будут источники, оценки доказательств, вопросы квалификации по уголовным делам о взяточничестве, а также поддержание гособвинения в условиях аудио-видеофиксации хода судебного разбирательства, ведения электронного протокола судебного заседания.

Завтра, во второй день форума, за круглым столом обсудят спорные вопросы, возникающие при поддержании государственного обвинения по уголовным делам. Коллеги смогут обменяться опытом и выработать общие подходы к их решению.

Прокуроры обеспечивают поддержание государственного обвинения во всех предусмотренных законом случаях. А это ежегодно более 35 тыс. уголовных дел, или 88% от всех рассмотренных судами республики. По абсолютному большинству из них приговоры постановлены в соответствии с позицией, высказанной государственными обвинителями в прениях.

Реализуя принцип презумпции невиновности, прокуроры за последние 3,5 года отказались от поддержания государственного обвинения в полном объеме в отношении 56 лиц. Еще в отношении 187 лиц такой отказ имел место в части предъявленного обвинения. За этот же период гособвинители заявили ходатайства о предъявлении в суде обвиняемым нового обвинения, а также приостановлении производства по делу для представления новых доказательств, изобличающих обвиняемых, по 578 уголовным делам.

С марта 2016 года государственные обвинители выполняют обязанность по обеспечению участия в суде неявившихся потерпевших и свидетелей обвинения. За этот период во взаимодействии со следователями и органами дознания прокуроры обеспечили явку, в том числе приводами, более 20 тыс. человек, что способствовало постановлению законных и обоснованных приговоров.-0-