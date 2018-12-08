Конюк: с 2015 года возбуждено 85 уголовных дел по фактам криминальной дебиторской задолженности

8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Правоохранительными органами Беларуси с 2015 года возбуждено 85 уголовных дел в связи с просроченной дебиторской задолженностью, имеющей криминальную составляющую. Такую цифру генпрокурор Беларуси Александр Конюк привел сегодня в Москве на совещании с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий по вопросам сокращения просроченной дебиторской задолженности и возвращения валютной выручки в страну, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Конюк напомнил, что Генпрокуратура во взаимодействии с правительством, республиканскими и местными исполнительными органами занимаются вопросами сокращения внешней просроченной дебиторской задолженности и возврата валютной выручки в страну с 2015 года по поручению главы белорусского государства. За это время проведено более 470 проверок исполнения законодательства о внешнеэкономической деятельности, 477 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности. По фактам противоправных действий, повлекших причинение ущерба белорусским предприятиям, возбуждено 85 уголовных дел, 26 из них - в отношении иностранных граждан.

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