Конюк: снисхождения за коррупцию не будет

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виновным в коррупции снисхождения не будет, заявил генеральный прокурор Александр Конюк, обращаясь к участникам заседания Гродненского облисполкома по вопросам борьбы с коррупцией. Он потребовал довести эту позицию до всех должностных лиц региона. Такая информация размещена на сайте надзорного ведомства, сообщает БЕЛТА.

По мнению генпрокурора, приграничное положение области определило коррупционные риски: вскрыты факты перемещения товаров через государственную границу вне пунктов пропуска, незаконной миграции, получения и дачи взяток должностным лицам пограничного и таможенного комитетов. "Типичным стал пропуск через границу за вознаграждение тех, кто занимается незаконным перемещением товаров, в особенности табачных изделий", - отметил он.

Среди других коррупционных проявлений в регионе Александр Конюк назвал использование транспорта и иного госимущества во внеслужебных целях, привлечение руководителями подчиненных работников к выполнению работ в личных интересах, необоснованные выплаты надбавок, премий и иных вознаграждений руководителям госпредприятий. В качестве примера генпрокурор привел Островецкий район, где бывший председатель райисполкома незаконно продал жилой дом, принял на работу своих близких без необходимых подготовки, образования и стажа трудовой деятельности. По этим фактам проводится проверка.

К негативным факторам экономического развития региона участники совещания отнесли просроченную дебиторскую задолженность у 619 предприятий, которая с начала года к 1 октября увеличилась на 10%. Половина такой задолженности - у организаций Лидского района. В результате работы органов прокуратуры и иных госслужб почти 75% просроченных зарубежных долгов перед организациями Гродненской области стали предметом судебного разбирательства или находятся на стадии исполнительного производства. Генпрокурор сориентировал на дальнейший контроль за реальным поступлением валюты в страну.

Александр Конюк рассказал об "оригинальной" схеме оплаты труда в некоторых предприятиях области, когда зарплату работникам перечисляли сторонние организации на основании гражданско-правовых договоров о возложении обязательств. При этом задолженность в Фонд социальной защиты населения продолжала накапливаться. "В результате такие периоды работы могут быть не включены в страховой стаж работников, необходимый для назначения им трудовой пенсии по возрасту", - сказал генпрокурор, потребовав прекратить нарушение трудовых прав граждан.

По словам прокурора Гродненской области Виктора Корзуна, работа комиссий по противодействию коррупции в Зельвенском, Кореличском, Берестовицком и Слонимском райисполкомах носит формальный характер. Вместе с тем о деятельности такой комиссии в Гродненском горисполкоме он отозвался положительно. "Работа антикоррупционных комиссий всех уровней требует коренного улучшения. На местах они должны стать координаторами деятельности структурных подразделений исполкома и подведомственных организаций, незамедлительно реагировать на любые коррупционные проявления", - сказал прокурор области.

По итогам заседания приняты организационные решения, цель которых - устранить причины коррупции, укрепить трудовую и исполнительскую дисциплину, исключить проявления бесхозяйственности, нецелевого и неэффективного расходования средств.

Во внеочередном заседании Гродненского облисполкома приняли также участие глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова, председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.-0-