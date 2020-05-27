Конкурс "Человек Дела: успешный старт-2020"

На протяжении 24 лет такой значимый для Беларуси конкурс, как "Человек Дела" отмечает учредителей и топ-менеджеров крупных белорусских компаний. Но "погоду" на рынке делают не только гранды, но и предприятия малого и среднего бизнеса.

И в 2020 году оргкомитет и общественный совет конкурса "Человек Дела" специально для малого и среднего бизнеса объявили новый тур – "Успешный старт". Рассматривая кандидатуры лауреатов, общественный совет конкурса под руководством академика П.Г. Никитенко, учитывал, кроме экономических показателей, личные качества кандидатов: креативность мышления, нацеленность на высокий результат, предпринимательский дух, инновационность и профессионализм. Из более чем сотни рекомендованных бизнесменов совет выбрал 12 лучших.

Лауреатам конкурса "Человек Дела: успешный старт" вручаются дипломы Издательской группы "Дело" и памятные призы "На коне!" работы белорусского скульптора Сергея Гумилевского. Церемония награждения проходит 27 мая 2020 г. с 18:00 до 20:00 в формате онлайн-трансляции из минского бизнес-отеля "Виктория Олимп Отель".

Лауреаты конкурса "Человек Дела: успешный старт-2020":

в сфере банковских технологий – председатель правления ЗАО "РРБ-БАНК" ВИТАЛИЙ ДРАНКЕВИЧ;

в сфере интеграции платежных систем – директор ЗАО "ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА БЕЛКАРТ" ЕЛЕНА НЕСТЕРЁНОК;

в продвижении зарубежного бренда на белорусском рынке – учредитель и директор группы компаний SIBOCOM КОНСТАНТИН СИМХОВИЧ;

в сфере финансовых технологий – управляющий СООО "АЙ ПЭЙ" (IPAY) ВЛАДИМИР КЛИМЕНКО;

в сфере производства здорового питания – соучредитель и директор ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПРАВИЛА ВКУСОВ" ИРИНА ДОМОРАЦКАЯ;

в сфере строительного проектирования – учредитель и директор архитектурной студии "МАЙСТЭРНI" МАКСИМ ВЕРЕМЕЮК;

в организации платежей с использованием QR-кодов – директор ООО "ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕРВИСЫ" АНДРЕЙ ХВАЛЬКО;

в сфере инновационных, наукоемких, высокоэффективных технологий – генеральный директор и соучредитель ООО "МАГИЯ СВЕТА" ЛЮДМИЛА ТАНИНА;

в сфере производства инновационных строительных материалов – учредитель и управляющий ООО "ТЕПАН-БЕЛ" ВИТАЛИЙ ШАПОВАЛОВ;

в сфере лесозаготовок – учредитель и директор ООО "РУБИМЛЕС" НИКОЛАЙ ЛИПКО;

в сфере технологий ретейла – учредитель и генеральный директор ООО "МЭТР ЗАСЛАВЛЬ" ДМИТРИЙ ГЛАДКИЙ;

в сфере консалтинговых услуг и аутсорсинга – учредитель и директор ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА" ЕВГЕНИЙ ОСИПЕНКО.

Более подробную информацию о лауреатах конкурса см. в бизнес-издании "Человек Дела". Фото лауреатов здесь .

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