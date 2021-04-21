Конкурс "Королева студенчества - 2021" объединил более 200 граций из 29 вузов

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи дает старт областным турам республиканского конкурса грации и таланта "Королева студенчества Беларуси - 2021", сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, координатор проекта Владислав Дубицкий.

"В учреждениях высшего образования страны завершились вузовские туры одного из самых ярких и популярных весенних конкурсов "Королева студенчества". В этом году они объединили более 200 самых грациозных и талантливых студенток Беларуси из 29 университетов. Сегодня Могилев дает старт очередному этапу - областному. За победу в конкурсе поборются 6 девушек - по две представляют Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий и Белорусско-Российский университет, по одной - представительницы от Белорусской государственной сельскохозяйственной академии и Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова", - рассказал Владислав Дубицкий.

Областные туры конкурса также пройдут 28 апреля в Витебске, 29 апреля в Бресте и Гомеле, 6 мая в Гродно. 27 апреля состоится большой минской городской отборочный тур.

"Конкурс является некоммерческим творческим проектом и проходит как национальный отбор для участия представительниц Беларуси в международном конкурсе красоты и таланта "Королева студенчества - 2021", организаторами которого являются БРСМ и Российский союз молодежи, - подчеркнул координатор проекта. - Безусловно, как организаторы в первую очередь мы ставим перед собой задачу эстетического, творческого и духовного воспитания молодого поколения. Поэтому идея конкурса заключается в представлении красоты как совокупности духовных, интеллектуальных качеств, творческих и спортивных способностей участниц, а не только в оценке их внешних данных".

По словам Владислава Дубицкого, финальное республиканское шоу запланировано на конец мая, после чего девушки пройдут квалификационный отбор и собеседование и только после этого получат право участия в суперфинале.

Учредителем конкурса является Белорусский республиканский союз молодежи, который обладает исключительным авторским правом на бренд конкурса, организацию и проведение всех его мероприятий. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования, Национальной школы красоты, государственных и частных структур, общественных и творческих организаций. -0-