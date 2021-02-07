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07 февраля 2021, 14:41

Конкурс на лучшее достижение в стройотрасли стартовал в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал республиканский конкурс "На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь за 2020 год", сообщили БЕЛТА в Союзе строителей Беларуси.

Конкурс объявлен по восьми номинациям: "Организация года", "Руководитель года", "Объект года", "Экспортер года", "Технология года", "Продукт года", "Развитие регионов малых и средних городских поселений" и "Энергосбережение".

Участниками конкурса могут выступать организации и предприятия строительного профиля независимо от формы собственности, учреждения образования, готовящие специалистов для строительной отрасли, а также другие организации, согласные с положением и условиями проведения конкурса и уплатившие организационный сбор. "В исключительных случаях по решению оргкомитета к участию могут быть допущены организации, чья деятельность выходит за рамки категорий номинантов. Научно-исследовательские и научно-производственные организации тоже вправе участвовать в конкурсе со своими научными разработками", - добавили организаторы.

Документы для регистрации в качестве участников необходимо направить в Союз строителей до 15 марта.

"Конкурс проводится ежегодно для дальнейшего развития строительной отрасли, стимулирования деятельности всех субъектов стройкомплекса к повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и представляемых услуг, а также повышения экспорта товаров, работ и услуг", - отметили организаторы. Также его целями являются распространение передового опыта эффективно работающих организаций и предприятий стройкомплекса, повышение инвестиционной активности организаций и предприятий, внедрение инноваций в строительной отрасли и др.

Организаторами конкурса выступают Министерство архитектуры и строительства, Союз строителей Беларуси, республиканский комитет Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.-0-

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