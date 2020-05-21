Конкурс на лучшего менеджера объявлен в Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XV Конкурс "Лучший менеджер по качеству" объявлен в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Конкурс проводится для менеджеров по качеству по разным номинациям в зависимости от направления деятельности организаций и численности работающих. Принять в нем участие могут менеджеры, которые представляют организации, имеющие сертифицированные системы менеджмента качества, работают по направлению менеджмента качества не менее трех последних лет и обладают высоким профессиональным уровнем. Повторное участие в конкурсе допускается не ранее чем через три года.

Организация, представляющая своих сотрудников для участия в конкурсе, должна до 31 августа подать в секретариат конкурсной комиссии заявку и комплект документов. Оценка представленных документов и материалов проводится конкурсной комиссией. Победителем в каждой номинации признается участник, набравший максимальное суммарное число баллов.

Дипломы победителям вручаются во время специальной церемонии. Сведения о победителях конкурса публикуются в СМИ и размещаются на сайтах Госстандарта и БелГИСС.

Конкурс проводится для содействия повышению конкурентоспособности продукции и услуг организаций на внутреннем и внешнем рынках, авторитета менеджеров по качеству и имиджа организаций, профессионального уровня менеджеров по качеству и имиджа профессии.-0-