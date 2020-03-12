Конкурс на лучшую юридическую идею проводят в Беларуси

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодный конкурс "Лучшая юридическая идея" начался в Беларуси, сообщил БЕЛТА его организатор - Белорусский республиканский союз юристов.

На конкурс принимаются предложения о совершенствовании правового регулирования общественных отношений, правоприменительной практики, деятельности союза юристов. Работы могут подавать члены этого общественного объединения. Кроме того, от студентов, магистрантов, аспирантов, адъюнктов, докторантов и соискателей ожидают предложения о подготовке нормативного правового акта или внесении изменений в действующие.

Участникам необходимо указать фамилию, имя и отчество, номинацию, суть конкурсного предложения, предлагаемые пути и последствия его реализации и иную информацию по своему усмотрению. Работы подаются в электронном виде до 1 июля.

Победители посоревнуются на республиканском этапе конкурса. Имена лауреатов станут известны до 1 сентября. При этом конкурс в первом и втором этапах состоится при представлении в соответствующей номинации не менее трех предложений. Их количество не ограничивается.

По итогам творческого состязания в торжественной обстановке лауреатам вручат соответствующий диплом и призы.-0-