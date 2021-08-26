Конкурс на отдельные специальности в вузах доходил до 5 человек на место - Касперович

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на отдельные специальности в вузах доходил до 5 человек на место, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, подводя итоги вступительных испытаний в этом году, передает корреспондент БЕЛТА.





"Если говорить о наиболее востребованных специальностях, наиболее конкурсных, то ситуация в этом году характеризуется отражением того, что происходило в прежние годы. Востребованы у абитуриентов специальности IT и технико-технологического профиля, медицинские специальности. Например, на "стоматологию" в Белорусском государственном медицинском университете на бюджет проходной балл - 387. Это еще выше, чем в прошлом и позапрошлом. Конкурсы на отдельные специальности доходили до 5 человек на место. Та же упомянутая "стоматология" - конкурс более 3 человек на место. В БНТУ на специальность "механические и электромеханические приборы и аппараты" конкурс составил более 5 человек на место", - рассказал Сергей Касперович.





При этом, по его словам, не всегда равнозначно востребованы одни и те же специальности у абитуриентов и работодателей. "Например, распределение выпускников, которое прошло у нас незадолго до приема, показывает, что зачастую работодатели стоят в очереди за выпускниками совершенно не тех специальностей, на которые абитуриенты сами стоят в очереди. Это важный момент. Правда, эти вещи разнесены во времени. Мы говорим о востребованности у работодателей в этом году, а абитуриенты, которые выбирают ту или иную специальность в вузе, будут понимать, насколько они востребованы у работодателя, через четыре или пять лет. Тем не менее, эти вещи надо учитывать при выборе специальности", - отметил начальник главного управления.





Всего в вузы на бюджет зачислены порядка 26,5 тыс. абитуриентов (без учета приема на заочную форму на сельскохозяйственные специальности) и около 22 тыс. на платную форму получения образования. "Прием на заочную форму на сельскохозяйственные специальности пройдет с 15 ноября по 5 декабря. И это достаточно существенные объемы, плановые цифры приема - почти 3 тыс. человек", - добавил Сергей Касперович.-0-