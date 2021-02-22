Конкурс по безопасности жизнедеятельности в достижении ЦУР стартовал в университете МЧС

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый конкурс "Формирование культуры безопасности жизнедеятельности в достижении Целей устойчивого развития" стартовал в Университете гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета Андрей Садовский.

Конкурс проводится в рамках реализации Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030 года, Национальной стратегии по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций в Беларуси на 2019-2030 годы, государственной программы "Образование и молодежная политика" на 2021-2025 годы и направлен на привлечение внимания молодежи к Целям устойчивого развития, а также формирование у обучающихся мотивации к активным действиям по их достижению.

Участникам предстоит попробовать свои силы в написании эссе, съемке видеоролика или подготовке стендового доклада. Причем тематика номинаций охватывает широкий диапазон направлений - от демографической безопасности и здорового образа жизни до защиты окружающей среды, безопасности и жизнестойкости современных городов, а также энергетической безопасности страны.

Итоги конкурса организаторы подведут 31 марта.

Впервые конкурс в Университете гражданской защиты МЧС прошел в 2020 году. Тогда в адрес оргкомитета пришло более 50 работ из 13 учреждений высшего образования Беларуси.-0-