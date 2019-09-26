Конкурс по созданию социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности пройдет в Беларуси

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 1 октября 2019 года стартует конкурс по созданию социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

Основная цель конкурса - популяризация и распространение знаний об интеллектуальной собственности, привлечение внимания к этой теме изобретателей, рационализаторов, инженеров и всех творческих людей. "Конкурс интеллектуальной собственности является первым мероприятием из серии планируемых ГКНТ и НЦИС, - добавил председатель комитета. - Лучшие текстовые работы и видеоработы по теме конкурса будут использованы в качестве социальной рекламы интеллектуальной собственности". При этом он отметил, что конкурс позиционируется как площадка творческого роста для участников, которым будет оказываться поддержка и после его завершения.

По словам Александра Шумилина, инициатива поддержана на высоком уровне - Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Представители ВОИС планируют участвовать в финальном мероприятии, посвященном итогам 2019 года в сфере интеллектуальной собственности, на котором состоится награждение победителей конкурса, а также будут отмечены наградами ВОИС лица, внесшие значительный вклад в развитие этой сферы в Беларуси.

Как рассказал генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Владимир Рябоволов, в конкурсе смогут принять участие все желающие индивидуально или в составе групп. К первой категории относятся дети (до 17 лет включительно), взрослые (от 18 лет и старше), и индивидуальные предприниматели, ко второй - творческие коллективы и организации. "Мы рассчитываем, что аудитория участников конкурса будет складываться преимущественно из молодых лиц творческих профессий, а также будущих специалистов в этой сфере", - сказал он.

Творческие работы будут приниматься по трем номинациям: "Текст", "Графика" и "Видео". В первой номинации организаторы ожидают слоганы, хэштэги, четверостишия. Графическая работа может быть представлена плакатом, рисунком, коллажем, комиксом. В третьей номинации соревнуются видеоролики. "Все желающие с 1 октября по 15 ноября смогут заполнить на сайте НЦИС заявку на участие в конкурсе и приложить свои работы", - добавил гендиректор. Во время конкурса будут проведены также и другие мероприятия в сфере интеллектуальной собственности.

В каждой номинации и возрастной группе профессиональное жюри определит победителей (1-е место) и призеров (2-е и 3-е места), которым будут вручены дипломы, памятные подарки и сувениры от организаторов. Всего предусматривается разыграть 9 комплектов наград. Лучшие работы будут использованы в качестве социальной рекламы интеллектуальной собственности. Награждение победителей и призеров состоится 11 декабря 2019 года.

Конкурс по созданию социальной рекламы в сфере интеллектуальной собственности проводится в Беларуси впервые. Организаторами выступают Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси совместно с Национальным центром интеллектуальной собственности при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности.-0-