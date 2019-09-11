Конкурс туристических фото проходит в Беларуси

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался прием заявок для участия в XVII Республиканском туристическом конкурсе "Познай Беларусь", сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму (НАТ).

В нынешнем году утверждены 10 номинаций, в которых будут соревноваться профессионалы туризма и любители путешествий.

Одна из самых популярных среди участников номинаций - "Я познаю Беларусь". Условия участия простые: нужно много путешествовать по Беларуси, фотографироваться на фоне достопримечательностей из списка НАТ (и обязательно попасть в кадр) и размещать фото в социальных сетях с хэштегами #познайбеларусь и #discoverbelarus. К участию не допускаются экскурсоводы, гиды-переводчики, сотрудники туристических компаний.

Также выберут лучшего экскурсовода, туркомпанию, средства размещения (отдельные подноминации предусмотрены для объектов размещения высокой, средней и низкой ценовых категорий, санаториев), музеи и объекты развлечения. Среди агроусадеб выберут лучших в подноминациях "Этнокультура", "Этноусадьба", "Агротуристический кластер".

Жюри определит "Материал года" и "Проект года" в сфере туризма. Физлица могут посоревноваться в номинации "Фотография года". Журналисты, физлица и блогеры приглашаются поучаствовать в номинации "Рассказы о малой Родине".

Заявки принимаются по 7 ноября. Подробные условия участия и формы заявок размещены на сайте Национального агентства по туризму.-0-