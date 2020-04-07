Конкурс творческих работ на тему беженцев объявлен в БГУ

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс творческих работ "Беженцы и безгражданство" объявлен в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
Конкурс направлен на привлечение внимания общественности к проблематике беженцев, содействие формированию толерантности и уважительного отношения к этой категории граждан. К участию приглашаются студенты вузов, учащиеся средних специальных и профессионально-технических учреждений образования Беларуси.
Состязание объявлено в трех номинациях: "Прототип информационной кампании по освещению проблемы беженцев и (или) безгражданства", "Плакат/фоторабота/фотоплакат" и "Граффити скетч/рисунок". Работы могут быть выполнены индивидуально и коллективно. Они принимаются до 1 октября включительно. Оригиналы участникам предлагается отправить в электронном виде, загрузив их на гугл-облако и по почте: 220050, Минск, а/я 245, МОО "Развитие", с пометкой на конверте "Конкурс творческих работ". Оцениваться будут содержательность, оригинальность подачи материала и техническое исполнение.
Подведение итогов состоится в конце октября. Победители конкурса получат денежные вознаграждения. Также экспертная комиссия определит лучшие работы, которые покажут широкой аудитории.
Организаторами конкурса выступают факультет международных отношений БГУ, управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам "Развитие".-0-