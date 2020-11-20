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20 ноября 2020, 17:52

Консолидация в обществе прежде всего обеспечивает устойчивость государству - Шебеко

Фото из архива
Фото из архива

20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Устойчивость государству прежде всего обеспечивает консолидация и уровень доверия в обществе. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА ректор Полесского государственного университета доктор экономических наук, профессор Константин Шебеко.

"Неопределенность - это всегда путь к неэффективности. Альтернативой, ресурсом, который позволяет ее преодолеть, является доверие - институциональное, между людьми. Исследования показывают, что в современных условиях порядка 40% роста ВВП обеспечивается именно уровнем доверия, который сложился в данной ситуации между людьми и к государственным институтам. Кстати, до сих пор в Беларуси он был один из лучших в Европе: мы лишь чуть-чуть уступали по уровню доверия между людьми Соединенным Штатам и Японии", - отметил ученый.

Сложные процессы, происходящие сейчас в стране, обществе, экономике, профессор рассматривает через призму академической науки. "Современная экономика представляет собой сложнейшую систему. Идет разгар технологической революции, что уже само по себе несет колоссальную неопределенность в принятии решений. Кроме того, само государство находится в переходном периоде. А тут еще это напряжение в обществе, подогреваемое потоком новостей, лавиной фактов. А что они без теории? Бессмысленный набор информации. Если мы не в состоянии это теоретически осмыслить, значит, не можем установить причинно-следственные связи, спрогнозировать будущее, оценить те или иные возможные наши действия - просто ходим по кругу", - подчеркнул ректор ПолесГУ.

Возвращаясь к теме консолидации общества, он обратил внимание на безальтернативность конструктивного, взвешенного диалога. "Если мы хотим успешно завершить этот переход, нужно на основе общепринятых инструментов - сдержек и противовесов, баланса интересов - установить порядок, который устраивает все социальные группы в обществе. Только такой порядок является устойчивым. Нужно просто остановиться и начать разговаривать друг с другом, перестать подозревать друг друга в том, чего, возможно, и не было? Тогда перспективы нашей страны будут понятными и просчитываться на долгосрочный период. И тогда мы, наверное, как другие успешные европейские государства, сможем построить страну, которая называется устойчивой демократией", - резюмировал Константин Шебеко.-0-

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