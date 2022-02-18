Конституция писалась не с потолка. Чуприс о реальных примерах, способных улучшить жизнь белорусов

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказала, принятие каких конституционных норм улучшит жизнь белорусов.

"Я попытаюсь привести примеры, которые бы свидетельствовали о том, что при непосредственной реализации даже некоторых конституционных норм станет жить лучше практически всем белорусам. И это подчеркивает то, что Конституция писалась не где-то там с потолка чиновниками, а писалась людьми, которые понимают, что нужно закрепить на уровне Конституции, а что можно отразить в законодательстве, вытекающем из конституционных положений", - сказала Ольга Чуприс.

Замглавы Администрации Президента привела в пример ст.45, касающуюся здоровья, которая вызвала достаточно бурное обсуждение в обществе. Ольга Чуприс подчеркнула, что все почему-то сосредоточились на обязанности граждан беречь свое здоровье. "Но на самом деле изменения этой нормы исходили из другого. Там есть одно очень важное, значимое для каждого положение. Оно заключается в том, что при принятии этой нормы мы все сможем получить медицинские услуги за государственный счет не только в государственных учреждениях здравоохранения, а и в частных, если в этом будет необходимость. Никто об этом не подумал. Все переключились на обязанность и ответственность сохранять свое здоровье. А на самом деле есть очень важная норма, которая была поддержана Министерством здравоохранения, - рассказала она. - На сегодняшний день есть проблема - мы не можем воспользоваться бюджетными деньгами для того, чтобы оплатить необходимость лечения в частных учреждениях. А вот ч.1 ст.45 дает такую возможность".

Еще одна ст.32, которая касается семьи и брака. "Очень важное положение ориентировано на то, что мы будем обеспечивать воспитание детей в семье, - продолжила Ольга Чуприс. - Это говорит о том, что сейчас будет меньше детей отбираться из семьей в случае, если будет стоять вопрос о необходимости государственной защиты. Что такое государственная защита? Практически всегда надо ребенка изъять из семьи и поместить в приют. Пусть временно, но это большой стресс для ребенка. Сейчас при такой конституционной норме надо будет подумать, как создать условия, чтобы ребенок остался в семье. Может быть, надо помочь семье, а не отбирать ребенка и заставлять родителей каким-то образом потом выискивать возможности, чтобы ребенка забрать из приюта. И эта норма еще говорит, что государство будет создавать условия для тех детей, которые сейчас оказались в приюте. Возможно, не стало родителей. Создавать условия, чтобы детей интегрировать в другие семьи, чтобы для них найти приемные семьи, чтобы дети воспитывались в семейных условиях".

Замглавы Администрации Президента констатировала: речь идет о том, что мы сохраняем свои ценности, свой культурный, социальный код. Оказываем поддержку всем детям. "Вспомните, как после войны. Было много бездомных, но соседи их забирали и воспитывали как своих. Наше общество достаточно гуманное. И именно поэтому мы закрепляем вот эти семейные ценности, - сказала она. - Отдельно выделили статью, которая касается молодежи. Сейчас для молодежи будут создаваться отдельные программы их развития и участия в общественной и государственной жизни. Программы, которые должны придать стимул молодежному движению и интегрировать молодежь в государственную потребность участия в развитии страны. Мне кажется, что это очень важно. Это очень интересно".

Ольга Чуприс задалась вопросом: мы все должны задуматься над тем, насколько довольны теми решениями, которые принимаются государственными органами. "Как правило, мало довольных. Обжалуют довольно часто эти решения. Так вот норма в ст.60 Конституции сейчас закрепляет право каждого обжаловать решение, действие-бездействие государственных органов в суде в порядке, установленном законом. Безусловно, для одних решений это будет обжалование непосредственно в суде, для других - через предварительно административное обжалование. Но закрепление на уровне Конституции такого права дает дополнительные возможности гражданам для реализации своих любых прав", - подытожила она.-0-