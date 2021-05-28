28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционная комиссия предлагает укрепить финансово-экономическую базу местного самоуправления, сообщил во время заседания Конституционной комиссии ее председатель, председатель КС Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Какой-то единой концепции самоуправления, которую можно было бы признать в качестве мирового стандарта, не выработано. Каждая страна в различные периоды своей истории решает эти вопросы по-своему, учитывая конкретные социальные и политические условия, национально-исторические традиции и систему государственного устройства", - сказал Петр Миклашевич.

По его словам, в Конституции Беларуси местное управление и самоуправление регулируется достаточно полно. Тем не менее назрели и некоторые изменения.

"Следует укрепить финансово-экономическую базу местного самоуправления. Нуждается в ясных критериях право собственности органов местного самоуправления на объекты, расположенные на подведомственных территориях, а также на иное коммунальное имущество. Необходимо на основе комплексного анализа финансовых основ местного самоуправления четко и определенно установить источники финансирования местного самоуправления. Одновременно следует развивать механизмы более широкого участия граждан в осуществлении местного самоуправления. А законодателям в условиях информационного общества - своевременно регулировать новые формы и способы такого участия в целях обеспечения баланса в решении местных и общегосударственных задач", - отметил председатель КС.

Сегодня проходит пятое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются вопросы о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и конституционные положения о системе местного управления и самоуправления.-0-