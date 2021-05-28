ВНС планируется придать конституционный статус высшего представительного органа народовластия

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусскому народному собранию предлагается придать конституционный статус высшего представительного органа народовластия Беларуси, сообщил сегодня во время заседания Конституционной комиссии ее председатель, председатель КС Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Установление в Конституции статуса Всебелорусского народного собрания как конституционной формы народовластия направлено на укрепление устойчивости системы представительной демократии Беларуси. Предлагается установить в Конституции следующий статус Всебелорусского народного собрания: Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия в Республике Беларусь", - сказал Петр Миклашевич.

Председатель КС подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание состоит из депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, представителей местных органов самоуправления из всех регионов страны, представителей политических партий и общественных объединений. Численность членов Всебелорусского народного собрания составляет 2500 человек.

"Постоянно действующим органом Всебелорусского народного собрания является президиум. Председатель президиума избирается членами Всебелорусского народного собрания. ВНС созывается президиумом не реже одного раза в пять лет. По инициативе Президента или Национального собрания, а также не менее 150 тыс. граждан может быть созвано внеочередное Всебелорусское народное собрание. Решения ВНС являются обязательными для исполнения всеми госорганами, организациями и гражданами", - отметил Петр Миклашевич.

Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия Беларуси должен быть наделен важнейшими государственными полномочиями. В связи с этим предлагается закрепить в Конституции следующие его полномочия. Всебелорусское народное собрания определяет стратегию развития общества и государства, включая важнейшие направления внутренней и внешней политики, утверждает программу социально-экономического развития Республики Беларусь, определяет меры, направленные на обеспечение гражданского согласия, социально-политической стабильности в обществе. При необходимости - заслушивает отчеты Президента, премьер-министра и иных органов государственной власти, гарантирует преемственность и устойчивость системы органов государственной власти. Также предлагается наделить его правом решать вопрос о легитимности выборов Президента и импичменте Президента.

"Таким образом установление в Конституции статуса, полномочий и порядка формирования ВНС будет способствовать дальнейшему укреплению демократических начал государства, развитию народного представительства, реализации конституционного принципа народовластия", - добавил Петр Миклашевич.

Сегодня проходит пятое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются вопросы о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и конституционные положения о системе местного управления и самоуправления. -0-

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