Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон - Миклашевич

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения в Основной закон, заявил сегодня журналистам председатель комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"На предыдущем заседании Конституционной комиссии всесторонне, тщательно были проанализированы предложения граждан, членов Конституционной комиссии по возможным изменениям преамбулы Конституции, раздела "Основы конституционного строя", определения конституционного статуса Всебелорусского народного собрания. Сегодня на заседании рассматриваются юридически оформленные поступившие предложения по указанным направлениям. И, таким образом, можно констатировать, что все разделы Конституции, возможные их изменения рассмотрены на заседании Конституционной комиссии", - сказал Петр Миклашевич.

По его словам, 21 июля на итоговом заседании Конституционная комиссия планирует рассмотреть в целом юридически оформленные предложения по изменению Основного закона. "Поскольку нормы Конституции обладают высокой степенью обобщенности, они находятся в системной взаимосвязи и дополняемости, поэтому на итоговом заседании мы планируем проанализировать, чтобы внесенные изменения не породили внутренние противоречия и системную несогласованность главного закона нашей страны", - отметил председатель Конституционной комиссии.

Петр Миклашевич подчеркнул, что при внесении изменений в текст Конституции, необходимо сделать так, чтобы она была понятна людям. "Поскольку Основным законом будут руководствоваться не только юристы, но и все граждане нашей страны. Поэтому, с одной стороны, должна быть соблюдена юридическая чистота норм Конституции, а с другой стороны, они должны быть изложены понятным языком, который бы воспринимался гражданами нашей страны", - добавил он.

Сегодня проходит восьмое заседание Конституционной комиссии. Рассматривается юридическое оформление предложений по изменению преамбулы Конституции Республики Беларусь и конституционных положений об основах конституционного строя, определению конституционного статуса Всебелорусского народного собрания.-0-

Петр Миклашевич

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